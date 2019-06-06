Последствия ливней в Молдове: больше всего пострадал Каушанский район - видео

Представлены первые данные о положении дел в территориально-административной единице, которой нанесен наибольший ущерб - местные дороги размыты, а частные сады залиты водой.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В результате прошедших в четверг ливней пострадали села Фырлэдень, Тэнэтарь, Кырнэцень и Урсоая в Каушанском районе. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Зарегистрированы размытые участки местных дорог, а также подтопленные частные сады. В результате ливней потребовалось вмешательство спасателей в Каушанах, где откачивали воду из подвалов многих жилых домов", - говорится в сообщении Генинспектората по ЧС.

По информации спасателей, дождевая вода залила дома, расположенные на улицах Штефана чел Маре, Михая Еминеску и Дмитрия Кантемира.

Кроме того, оказались затоплены подвалы Дома творчества и районного архива.

Комиссиям по чрезвычайным ситуациям еще предстоит подсчитать сумму нанесенного ущерба.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила 6 июня "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, ливнями и сильным ветром. Предупреждение действует до 23.00 текущего дня.

Метеорологи сообщили, что в указанный период ожидаются грозовые дожди, временами сильные (15-25 литров на квадратный метр), с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Кроме того, до 7 июня продолжает действовать предупреждение гидрологов в связи с "формированием интенсивного склонового стока". На отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK