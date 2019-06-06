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Шезлонги на пляже курорта Кемер в Турции

Когда отдых оборачивается кошмаром: как турфирмы обманывают туристов

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Неудовлетворительные условия в отелях и низкое качество транспортных услуг являются наиболее частыми причинами разочарования молдаван в отпуске за границей.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Более 264 тысяч молдаван воспользовались услугами туристических агентств в 2018 году для заграничных поездок. Далеко не все остались довольны качеством услуг и сервисом в отелях, в которых они останавливались. Как проверить, соответствует ли нашим ожиданиям гостиница, в которую предстоит заселиться?

Заместитель начальника Управления по контролю над промышленными продуктами и услугами Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Наталья Сторчак говорит, что в этом году, хотя сезон летних отпусков только начался, в Агентство уже начали поступать обращения.

Отель в Турции, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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"Большинство людей жалуются на неудовлетворительные условия в отелях. Есть нарекания и в связи с качеством транспортных услуг. Некоторые выражают недовольство, что программа отдыха не совпадает с тем, что изначально предлагало туристическое агентство. В этом году мы получили девять жалоб, но давайте не будем забывать, что лето только началось. Обычно люди жалуются после приезда из отпуска. Соответственно, все только начинается", - говорит Наталья Сторчак.

Представители Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком призывают людей собрать необходимую информацию о турфирме, в которую они обращаются, и об отеле, куда им предстоит заселиться, прежде чем принимать туристическое предложение.

"Чтобы отдых не обернулся проблемами, необходимо знать некоторые основные правила. Перед тем, как принять предложение, проверьте, верна ли информация, полученная от туристического агентства. Сейчас у всех есть доступ к интернету, мы можем найти специализированные сайты, где туристы делятся своим мнением. Можно сразу понять, что другие туристы думают об отеле", - добавляет Наталья Сторчак.

В прошлом году самым востребованным местом отдыха была Турция. Около 100 000 путевок стоимостью от 500 евро на человека были куплены для отдыха в этой стране.

Аэропорт
CC0 / Pixabay / SpencerWing
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Болгария занимает второе место в рейтинге предпочтений молдавских граждан, когда речь идет об отдыхе, туда съездили. около 60 000 молдаван. Румыния занимает третье место – ее курорты оказались привлекательными для почти 30 000 наших сограждан. За пребывание в Болгарии или Румынии в течение шести-семи ночей наши сограждане заплатили не менее 250 евро одного человека.

Чуть-чуть не дотянул до тройки стран-победителей рейтинга Египет. В прошлом году туда отправились отдыхать более 24 000 молдаван, а около 19 000 отдохнули в Греции. В этих странах цены стартуют от 500 евро, в зависимости от отеля и района.

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Теги:
туристические компании, туризм, отдых
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