Жителей Чекан ждет сюрприз - им могут позавидовать другие кишиневцы

В столичном секторе Чеканы появится новое место отдыха для кишиневцев - релакс там обещает быть приятным.

Андрей Петрик

Рев моторов тракторов и экскаваторов в лесопарковой зоне на Чеканах по улице Мария Дрэган встревожил кишиневцев, которые решили, что в столице вновь принялись за уничтожение зеленых насаждений.

Наученные горьким опытом правления предыдущего примара Кишинева, жители Чекан сразу определили, что площадку выравнивают под строительство очередной многоэтажки, которые именно в этом секторе выросли, как грибы после дождя.

Особо неравнодушные люди решили выйти на улицу, чтобы разобраться - кто на этот раз дал разрешение на вклинивание в зеленую зону очередного многоквартирного дома. Однако заранее настроенные негативно и даже враждебно по отношению к строителям, разобравшись, в чем причина, они были приятно удивлены.

Оказалось, что площадку выравнивают под строительство дорожек будущего сквера, а по их периметру будут высажены молодыен деревья и поставлены скамейки.

Позже информацию подтвердил на своей персональной странице в Facebook и исполняющий обязанности генерального примара Кишинева Руслан Кодряну.

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"Тракторы и экскаваторы подготавливают площадь под новый сквер, которому решено присвоить имя Марии Дрэган. Панорамный вид на город с этой точки - восхитительный", - уточнил Кодряну.

Создание благоустроенной зеленой зоны, по словам местных жителей, важно в этом месте столицы, поскольку рядом походит оживленная трасса - улица Вадул-луй-Водэ. В часы пик воздух здесь сильно загазован, а новая зеленая зона частично поможет решить проблему.

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