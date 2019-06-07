Жителей Чекан ждет сюрприз - им могут позавидовать другие кишиневцы

Андрей Петрик
Рев моторов тракторов и экскаваторов в лесопарковой зоне на Чеканах по улице Мария Дрэган встревожил кишиневцев, которые решили, что в столице вновь принялись за уничтожение зеленых насаждений.
Наученные горьким опытом правления предыдущего примара Кишинева, жители Чекан сразу определили, что площадку выравнивают под строительство очередной многоэтажки, которые именно в этом секторе выросли, как грибы после дождя.
Особо неравнодушные люди решили выйти на улицу, чтобы разобраться - кто на этот раз дал разрешение на вклинивание в зеленую зону очередного многоквартирного дома. Однако заранее настроенные негативно и даже враждебно по отношению к строителям, разобравшись, в чем причина, они были приятно удивлены.
Оказалось, что площадку выравнивают под строительство дорожек будущего сквера, а по их периметру будут высажены молодыен деревья и поставлены скамейки.
Позже информацию подтвердил на своей персональной странице в Facebook и исполняющий обязанности генерального примара Кишинева Руслан Кодряну.
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"Тракторы и экскаваторы подготавливают площадь под новый сквер, которому решено присвоить имя Марии Дрэган. Панорамный вид на город с этой точки - восхитительный", - уточнил Кодряну.
Создание благоустроенной зеленой зоны, по словам местных жителей, важно в этом месте столицы, поскольку рядом походит оживленная трасса - улица Вадул-луй-Водэ. В часы пик воздух здесь сильно загазован, а новая зеленая зона частично поможет решить проблему.
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