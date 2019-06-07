Молдова - в клещах: как уберечься от паразитов, и что делать, если вас укусили

Наибольшая опасность подстерегает граждан нашей страны при прогулках по высокой траве, именно там - настоящий рай для клещей.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Обильные осадки и высокие июньские температуры сделали свое дело - в Молдове растет число пострадавших от укусов клещей. По словам медиков, именно такие погодные условия, которые установились в республике в последние несколько дней, - идеальная среда для жизни кровососущих паразитов.

Медицинская статистика начала июня показывает - сегодня только в Кишиневе за помощью к врачу приходит, в среднем, по 20 пациентов с укусами клещей, в мае обращались, как правило лишь 5-6 человек в день.

В Молдове год от года растет число заразившихся болезнью Лайма (боррелиозом). По данным Национального агентства общественного здоровья, в 2018 году этой инфекцией после укуса клещей заразились 197 человек, в то время как в 2017-м заболевание было зафиксировано врачами у 133 пациентов.

Медики обратили внимание на то, что более половины заразившихся проживает в Кишиневе и его окрестностях, а при опросе пациентов врачи уточнили, что большинство из них систематически совершали пешие прогулки в лесопарковых зонах столицы или выезжали на дачу или пикник в пригороды.

Существует ряд рекомендаций, которые могут обезопасить любителя пеших прогулок от укусов паразитов. Специалисты советуют носить головной убор, находясь в лесу, кофту или рубашку заправлять внутрь брюк, носить одежду, закрывающую большую часть тела, после прогулки осмотреть себя на наличие клещей, принять душ сразу же после прихода домой, использовать репелленты (спрей или крем) для отпугивания любых видов насекомых, приобрести которые можно в любой аптеке.

Если вы обнаружили на теле клеща, не стоит прибегать к распространенным народным методам - поливать его растительным маслом, обвязывать ниткой в надежде, что паразит выйдет сам, аккуратно выкручивать по часовой стрелке и т.п. Необходимо срочно обратиться к врачу.

Чем быстрее человек обратится к специалисту, тем меньше вероятность подхватить одну из болезней, которую переносит кровососущий паразит. В случае позднего обнаружения клеща (более 72 часов), как правило, доктор назначает профилактический курс антибиотиков - 3-5 дней.

В случае появления раздражения на коже (мигрирующая эритема) следует обратиться к инфекционисту, который назначит длительный курс антибиотиков (от 2 недель до 2 месяцев) во избежание развития осложнений.

© Sputnik / Защита от лесного клеща

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