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Спасатели представили новые данные об ущербе от ливней в Молдове

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Грозы и ливень с градом уничтожили в Молдове тысячи гектаров сельхозкультур, садов и виноградников.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Ущерб от ливней, прошедших в минувшие дни, зарегистрирован сразу в десяти районах республики. Такие данные предоставили в пятницу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"Спасатели откачивали воду в районах Унгены, Единец, Рышкань, Новые Анены, Штефан-Водэ, Сорока и Бричень. В районе Штефан-Водэ из-за подъема уровня воды в дренажном канале у села Чобурчиу оказались частично затоплены 15 частных хозяйств", - говорится в сообщении ГИЧС. 

Последствия ливней в Каушанах
© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Район, который ливни пощадили меньше всего

Также в ведомстве сообщили, что рядом с селом Сэрата-Рэзешть в районе Леова пришлось запломбировать канал, чтобы остановить водосток к лугу.

В Сорокском, Каушанском и Флорештском районах частично размыты дороги. В муниципии Сорока речь идет о 12 километрах дорожного полотка.

Кроме того, тысячи гектаров сельхозкультур, садов и виноградников пострадали в селах Нападова, Маркулешты, Александровка, Извоаре, Фрумушика и Гиндешты. В частоности, речь идет об уничтоженных ливнями 188 гектарах сахарной свеклы, 731 гектаре подсолнечника, 836 гектарах кукурузы и не менее 76 гектарах садов.

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"Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают над тем, чтобы установить точный ущерб", - заключили в ГИЧС.

С начала недели Госгидрометеослужба ежедневно предупреждает о метеоопасности в связи с грозами, шквалистым ветром. Непогода постоянно наносит ущерб различным районам республики.

"Желтый код" объявили и в пятницу. До 23.00 ожидаются грозы, ливни и порывистый ветер.

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