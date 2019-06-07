Подвозил и приторговывал - на чем поймали кишиневского таксиста

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Пять килограммов марихуаны, 21 таблетку "Экстази", 1362 дозы LSD, 250 граммов PVP, 200 граммов Амфетамина нашли сотрудники кишиневской полиции в гараже у одного из столичных таксистов.

По данным следствия, 30-летний мужчина, днем и вечером работавший таксистом, ночью использовал это прикрытие для того, чтобы развозить наркотики заказчикам, которые оставляли деньги в заранее оговоренных схронах - туда же мужчина прятал дозы реализуемого "зелья".

Выдал себя торговец запрещенными веществами, когда ночью приезжал в один и тот же двор многоквартирного дома, видимо, к постоянному клиенту. Бдительные жильцы обратили внимание, что неизвестный ищет во дворе укромные места, внимательно осматривает подворотни и темные углы. Такое поведение вызвало подозрения, и местные жители обратились с заявлением в полицию.

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Во время очередного ночного приезда сотрудники правоохранительных органов зафиксировали номер машины наркоторговца, а затем сотрудники полиции в течение двух месяцев вели за ним наблюдение. Мужчину поймали с поличным - во время попытки реализовать очередную дозу. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит от 10 до 15 лишения свободы.

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