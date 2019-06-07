Град размером с перепелиное яйцо обрушился на Шолданешты - видео

Еще одно село находится во власти непогоды - смотрите видео, какая обстановка в Захорне.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В селе Захорна Шолданештского района в пятницу днем выпал град размером с перепелиное яйцо.

Местные жители опасаются, что он может нанести серьезный ущерб сельхозкультурам.

В последние дни во многих районах страны из-за непогоды затапливает поля, сады и частные хозяйства.

Ущерб от ливней, прошедших в минувшие дни, зарегистрирован сразу в десяти районах республики. Такие данные предоставили в пятницу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

Спасатели откачивали воду в районах Унгены, Единец, Рышкань, Новые Анены, Штефан-Водэ, Сорока и Бричень. В районе Штефан-Водэ из-за подъема уровня воды в дренажном канале у села Чобурчиу оказались частично затоплены 15 частных хозяйств.

Рядом с селом Сэрата-Рэзешть в районе Леова пришлось запломбировать канал, чтобы остановить угрожавший водосток.

В Сорокском, Каушанском и Флорештском районах частично размыты дороги. В муниципии Сорока речь идет о 12 километрах дорожного полотка.

Кроме того, сотни гектаров сельхозкультур, садов и виноградников пострадали в селах Нападова, Маркулешты, Александровка, Извоаре, Фрумушика и Гиндешты. В частности, речь идет об уничтоженных ливнями 188 гектарах сахарной свеклы, 731 гектаре подсолнечника, 836 гектарах кукурузы и не менее 76 гектарах садов.

С начала недели Госгидрометеослужба ежедневно предупреждает о метеоопасности в связи с грозами, шквалистым ветром. Непогода постоянно наносит ущерб различным районам республики.

"Желтый код" объявили и в пятницу. До 23.00 ожидаются грозы, ливни и порывистый ветер.

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