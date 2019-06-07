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Полиция

В Кишиневе начались протесты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Сотни полицейских в полной экипировке выстроены напротив важнейших государственных объектов, а также у офиса партии PAS.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В Кишиневе собираются протестующие. Сторонники Демпартии Молдовы подошли к зданию парламента с тыльной стороны. В частности, манифестанты выступают против досрочных выборов, а также лидеров блока ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Сотни полицейских в полной экипировке выстроились напротив важнейших государственных объектов, а также у офиса партии PAS, руководимой Майей Санду.

Политик призвала к спокойствию, а своих сторонников - не выходить на улицы.

Манифестация проходит на фоне обсуждения условий по формированию коалиции представителями партий, прошедших в парламент.

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