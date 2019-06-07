Медики под надзором: телефон доверия в Приднестровье приносит свои плоды

ТИРАСПОЛЬ, 7 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В мае специалисты минздрава Приднестровья приняли 160 звонков по телефону доверия, по которому приднестровцы узнавали для себя важную информацию, делились своими пожеланиями и жалобами по поводу качества работы врачей и медучреждений. В особых случаях были предприняты меры по наказанию медработников.

"Среди основных тем обращений – условия и порядок оказания бесплатной медицинской помощи, льготное обслуживание лиц, отнесенных к категории "дети войны", ветеранов и членов семей участников боевых действий. Лишь дважды граждане обращались за получением информации о порядке направления на лечение за пределы региона", - отмечают в минздраве.

Анализ обращений на телефон доверия продемонстрировал и наиболее проблемные места отрасли. Это нарушение врачебной этики при общении с пациентами, высокая стоимость диагностических услуг, качество оказания медицинской помощи отдельными сотрудниками.

Как рассказали в ведомстве, часто жители Приднестровья обращаются по прямой линии за помощью в конкретных ситуациях. Так, 17 мая на телефон доверия позвонил мужчина, который поинтересовался, должна ли взиматься плата с ребенка с острой зубной болью, при оказании ему медпомощи. Ранее его семья оплатила анестезию шестилетнего мальчика по предложению врача-стоматолога. Дежурный на линии специалист проинформировал об этом случае главного врача Республиканской стоматологической поликлиники.

"С врачом-стоматологом провели беседу, доктор написал объяснительную записку. 20 мая состоялось коллективное собрание по этому случаю. Было обозначено, что с детей, поступивших с острой зубной болью, не взимается денежная плата, они обслуживаются бесплатно", - отметили в минздраве.

На этом история не закончилась. Главный врач стоматологической поликлиники связалась по телефону с человеком, который обратился по прямой линии, предложив ему написать заявление о возврате денежных средств. Однако до настоящего времени мужчина не воспользовался этим правом.

Телефон доверия работает в Приднестровье с апреля 2019 года. По нему любой житель Приднестровья может задать вопросы, высказать предложения и претензии о качестве оказания медицинской помощи и работе лечебно-профилактических учреждений.

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