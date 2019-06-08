Этого сооружения в Кишиневе уже нет, а в начале 50-х эмоции там захлестывали

Многие здания, которые впервые возводились в столице послевоенной Советской Молдавии, впечатляли жителей города, которые гордились новыми сооружениями, одним из таких объектов стал Республиканский стадион, которого давно нет на карте Кишинева.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Проходя по современному Кишиневу, нет-нет, да и закрадывается тоска в душу, невольно думаешь о том, что город когда-то динамично развивался, несмотря на послевоенную разруху. Трудности и невзгоды не могли помешать поколению победителей построить для себя жизнь, которую они заслужили.

Стремление к красоте чувствовалась в каждом элементе декора на центральных зданиях настрадавшегося за военные годы города, стремление не отставать от других столиц союзных республик приводила к строительству уникальных, по тем временам, объектов. Строили основательно, но быстро, хотелось сделать город красавцем за считанные годы.

Ветеранам той войны удалось к началу 50-х сделать республику и главный ее город распускающимся каменным цветком, пусть и неокрепшим до конца, но не менее прекрасным, чем в 70-е. Добрались руки послевоенных созидателей и до возведения в центре города Республиканского стадиона, строительство которого завершилось в 1952 году.

Эмоции во время футбольных матчей здесь кипели нешуточные. Как правило, болельщики команд, играющих в определенный день, рассаживались по двум боковым трибунам, чтобы не мешать друг другу и накричаться всласть, поддерживая именно "своих", чуть не захлебываясь крепко сжатой в зубах "беломориной".

Боковых трибун на стадионе тогда не было, а их появление обусловлено спортивными успехами команды "Буревестник" - нынешнего "Зимбру". В 1956 году "Буревестник" вышел в элитный дивизион Советского Союза. В результате Совет министров Молдавской ССР издал указ, обязывающий строителей в двухмесячный срок достроить стадион и добавить боковые трибуны.

В результате был построен настоящий спортивный комплекс, включавший футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический манеж (размером 80 на 8 метров), надувной спортзал (40 на 20 метров), спортзалы для занятия борьбой и тяжелой атлетикой. Пространство под трибунами также было использовано максимально эффективно - там располагались помещения Республиканского спортивно-медицинского центра, залы для общефизической подготовки, раздевалки, велосипедная база.

Трибуны гигантского по тем временам стадиона были рассчитаны на 21 580 мест. Там проводились разные спортивные мероприятия на высшем уровне - матчи Чемпионата СССР по футболу, открытия спартакиад МССР, республиканские спортивные игры молодежи, различные спортивные праздники, чемпионаты и первенства СССР по разным видам спорта, международные встречи сборных команд по легкой атлетике.

В 1974 году спортивный комплекс был реконструирован и обновлен - на территории Республиканского стадиона были организованы спортивные секции: по футболу, легкой и тяжелой атлетике, теннису.

С 1991 года, в независимой Молдове, Республиканский стадион стал единственным, на котором было разрешено проводить домашние матчи сборной страны. Уже в то время он не соответствовал общеевропейским нормам для стадионов подобного уровня. Единственное, что было сделано для ремонта спортивного сооружения, — вместо старых деревянных скамеек установили пластиковые сиденья.

Последнее яркое, если можно так выразиться, "представление" на территории уже разрушенного стадиона произошло 24 июля 2017 года, когда на пустыре загорелись свезенные после апрельского бурелома тонны сухих веток.

Под занавес 2018 года Молдова лишилась территории Республиканского стадиона, расположенной в самом сердце столицы. Участок в пять с лишним гектаров с подачи парламента, но вопреки мнению президента, ушел под строительство нового здания посольства США. Таким образом, офис американского диппредставительства в Молдове войдет в тройку самых крупных в мире посольских комплексов Вашингтона.

Будет ли у Молдовы новый Республиканский стадион - сказать сложно. Но воспоминания о спортивном комплексе, который десятками лет дарил сотням тысяч жителей нашей страны положительные и даже азартные эмоции, останется у представителей среднего и старших поколений нашей страны. Пока же смачно крикнуть "судью - на мыло!" практически негде...

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