Молдавские аграрии торопятся: как дожди повлияли на первый урожай

КИШИНЕВ, 8июн – Sputnik, Дарья Чернега. Молдавские аграрии спасают урожай ягод. Переменные дожди, которые идут уже вторую неделю внесли коррективы в планы сельхозпроизводителей.

Черешни мало, но она вкусная

Как рассказал фермер из села Мэлэешты Оргеевского района Игорь Иванов, из-за осадков начало сбора урожая черешни перенесли на 2-3 дня. Для этой культуры - существенное запоздание.

"Если начинаешь уборку позже намеченной даты, ягода становится более сочной, в ней возрастает концентрация влаги. Следовательно, сокращается срок хранения. Это значит, что уборку, охлаждение и транспортировку надо осуществлять в сжатые сроки, чтобы успеть доставить на прилавки", - рассказал Иванов.

По прогнозам садовода, в этом году в его хозяйстве урожай черешни будет практически в два раза меньше прошлогоднего. На объемы повлияли также весенние дожди и ночные заморозки, в период цветения. Иванов рассчитывает, что уменьшение объемов урожая в этом году будет компенсировано качеством ягод. Черешня в этом году уродилась крупная, а значит, что закупочные цены будут выше. Главное, чтобы не было препятствий во время транспортировки.

"Один день нам нужен на уборку урожая, один день на охлаждение, а дальше зависит от направления, куда везешь черешню. Если в Москву, то в течение трех дней доедет. Если нет задержек на таможне, в общей сложности пяти дней достаточно, чтобы доставить на прилавки хороший товар", - пояснил Иванов.

Клубника, дешевле, чем в прошлом году

Обильные дожди также повлияли на урожай клубники. В поселке Садова, который славится своими клубничными плантациями, фермеры отмечают, что урожай хороший, но вкус ягоды мог бы быть лучше. Осадки не давали в полной мере выглянуть солнцу, поэтому клубника в этом году выдалась с кислинкой.

"Погода для клубники не совсем соответствующая. Нужно много солнца. Из-за того, что его нет, клубника не такая сладкая, какой должна быть. Очень высокая влажность, много дождей. Из-за этого сложно собирать урожай. Но если не соберем вовремя, она начнет портиться", - рассказал владелец небольшой плантации в два гектара Ион Русу.

Богатый урожай клубники повлиял на формирование цен на этот продукт. В нынешнем году фермеры отпускают ее по цене 15-20 леев за килограмм. Это – на 20-30% меньше, чем в 2018-м. Фермеры из села Садова надеются на оптовиков, которые скупают клубнику для российского рынка. Своими силами мелкие производители не могут организовать экспортные поставки.

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