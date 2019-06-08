Тяжелая судьба - как сельские женщины выживают в Молдове

Женщины составляют более половины населения Республики Молдова, а более миллиона из них живут в сельской местности.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Средний возраст женщин в сельской местности — 39 лет, а средняя продолжительность их жизни составляет 74 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (PNUD Молдова).

Женщины сел в два раза чаще страдают от хронических заболеваний, чем горожанки. Речь идет о болезнях, которые требуют длительного лечения, однако треть жительниц сельской местности отказываются обращаться к врачам, причем каждая четвертая из них мотивирует это отсутствием денег.

Нехватка рабочих мест, дискриминация на рабочем месте и в обществе, неофициальное трудоустройство, ограниченный доступ к медицинским услугам, насилие в семье — все это является основными проблемами, влияющими на жизнь сельских женщин в республике.

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Как утверждают специалисты, для обеспечения качественной жизни женщин в нашей стране необходимо создание новых рабочих мест, достойная заработная плата и улучшение условий труда, борьба с неофициальным трудоустройством, повышение качества медицинского обслуживания в селах, в том числе профилактика и систематическое обследование женщин для предотвращения заболеваемостью раком молочной железы.

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