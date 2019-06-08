10:59 08 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Посиделки в молдавском селе.

Тяжелая судьба - как сельские женщины выживают в Молдове

© Sputnik / И. Зенин
Общество
Получить короткую ссылку
16110

Женщины составляют более половины населения Республики Молдова, а более миллиона из них живут в сельской местности.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Средний возраст женщин в сельской местности — 39 лет, а средняя продолжительность их жизни составляет 74 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (PNUD Молдова).

Женщины сел в два раза чаще страдают от хронических заболеваний, чем горожанки. Речь идет о болезнях, которые требуют длительного лечения, однако треть жительниц сельской местности отказываются обращаться к врачам, причем каждая четвертая из них мотивирует это отсутствием денег.

Молдавское село, архивное фото.
© Sputnik / В. Гаспарянц
Аграрий рассказал, что может спасти Молдову и сельских жителей

Нехватка рабочих мест, дискриминация на рабочем месте и в обществе, неофициальное трудоустройство, ограниченный доступ к медицинским услугам, насилие в семье — все это является основными проблемами, влияющими на жизнь сельских женщин в республике.

Подсчитано, какие зарплаты в Молдове заставят гастарбайтеров вернуться домой>>>

Как утверждают специалисты, для обеспечения качественной жизни женщин в нашей стране необходимо создание новых рабочих мест, достойная заработная плата и улучшение условий труда, борьба с неофициальным трудоустройством, повышение качества медицинского обслуживания в селах, в том числе профилактика и систематическое обследование женщин для предотвращения заболеваемостью раком молочной железы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В одном из молдавских сел установлены необычные колодцы - фото
Зона затопления: что происходит в молдавском селе Крокмаз
Правительство дает миллионы на восстановление сел, пострадавших от непогоды
Теги:
выживание, Молдова, судьба, женщины


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки и новые технологии на ПМЭФ-2019
Захарова: Запад потерял интерес к Сирии после неудачного свержения Асада
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться