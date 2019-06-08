Генпрокуратура Молдовы выступила с важным заявлением

В правоохранительных органах прокомментировали информацию о якобы открытых уголовных делах на некоторых депутатов.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы отрицает факт возбуждения уголовных дел против ряда депутатов парламента республики и опровергает информацию о возможном задержании законодателей.

"В связи с многочисленными заявлениями, появившимися в публичном пространстве, о предполагаемых уголовных делах, открытых на ряд депутатов, и о их возможном задержании, Генеральная прокуратура отрицает эту ложную информацию и призывает СМИ республики не тиражировать непроверенные данные, чтобы избежать манипуляций и спекуляций в этом смысле", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

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