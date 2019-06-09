Сексуальные маньяки и серийные убийцы в Молдове и их страшные преступления

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik, Сергей Цуркану. Маньяки, серийные убийцы, массовые убийцы — это самое дно криминального мира и самые страшные, безжалостные и кровавые преступники. Их действия лишены корысти и, поэтому, непонятны и страшны. Подобные личности существовали во все времена, при любых режимах и любых политических формациях.

В тайниках их черных душ всегда пытались разобраться психологи, психиатры и детективы, но, безуспешно — предотвратить появление очередного маньяка пока не смог никто.

Интересно, что самые кассовые фильмы и покупаемые романы — это триллеры о поисках маньяка. Тема эта щекочет нервы и привлекает обывателей.

К превеликому сожалению, подобные случаи происходили и в нашей стране уже в новейшее время — расстрелявший влюбленную парочку "дурлештский маньяк" так и не найден. Зато пойман и осужден в 2003 году маньяк педофил Руслан Муту, убивший двоих детей…

В советское время информация о подобных преступлениях не афишировалась — маньяк и развитой социализм не всегда сочетались в теории марксизма-ленинизма, только когда количество жертв и бессилие милиции становилось слишком очевидным, общество информировалось о наличии или поимке убийцы.

Фамилия Чикатило давно стала нарицательной — арест убийцы, на счету которого как минимум 53 жертвы, совпал по времени с Перестройкой и Гласностью. Отметилась в доперестроечное время и Молдова — тогда еще Молдавия.

Александр Скрынник — работник фабрики "Букурия", замечательный муж и отец, длительное время убивал. В 1980 году, когда жители СССР рыдали над телевизором с улетающим олимпийским мишкой, он подбросил своему знакомому портфель с головой одной из своих жертв, анонимно вымогая деньги.

Очередной жертве удалось вырваться во время свидания с маньяком у Комсомольского озера, изучив его письма ей, следователи вышли на Скрынника. Задержали маньяка у кинотеатра "Патрия" — он спешил в кино с новой знакомой. На допросе Скрынник разоткровенничался и сказал, что убивать начал после того как знакомая девушка заразила его "дурной болезнью". По приговору суда маньяк был расстрелян.

Павел Данилов — житель МССР. Убивал в соседней Украине, куда поехал на заработки в 1969 году. За шесть месяцев на "новой работе" Данилов совершил шесть нападений — одно убийство и пять изнасилований с покушением на убийство. Провел 10 лет в психиатрической больнице, после чего… вернулся на родину. Дальнейшая его судьба неизвестна, к сожалению — ибо во всем мире таких преступников берут на пожизненный учет.

Каковы причины превращения обычного человека в зверя, совершающего немыслимой жестокости преступления? Общий уровень морали в обществе несомненно сказывается на вероятности и частоте появления подобных преступников, в этом уверен ветеран МВД и бывший вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.

"Мы должны вкладывать деньги в народное образование и культуру, чтобы потом не тратить в два раза больше на правоохранительные органы. Купить вертолеты для поиска серийных убийств — много ума не надо. Важно не доводить дело до их возникновения", — заявил собеседник.

Подобной точки зрения придерживается и другой профессионал — ветеран МВД и экс-заместитель министра МВД Молдовы Борис Муравский.

"Очень серьезный удар по психике и воспитанию наносит интернет. Как говорил философ — каждое явление имеет двоякое значение. И позитивное, и негативное. В интернете для многих главное — привлечь подписчиков. И многие безответственно выкладывают сцены насилия, убийств, разврата, что сильно бьет по личности человека", — сказал эксперт.

Однако не всегда окружающая среда является главным фактором в формировании личностных патологий, продолжает собеседник.

"Есть исключения — когда рождается индивид, склонный к насилию. Но дело не только в биологии — как правило такой человек носит в себе некое духовное наследство кого-то из прошлого поколения. В своей практике мы с подобными вещами не раз сталкивались. Думаю, элемент истины существует даже в теории Ломброзо", — резюмировал Муравский.

Ломброзо — это знаменитый итальянский врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии — он утверждал, что преступниками и маньяками не становятся, а рождаются.

Эксперты по-разному относятся к научному наследию Ломброзо, однако генетический фактор, влияющий на появление серийных убийц никто до конца не отрицает.

Вместе с тем, современные исследователи отмечают — при раннем распознавании у ребенка поведенческих патологий, вполне возможна коррекция, которая не позволит развиться "темной стороне" у личности и превратит потенциального маньяка в законопослушного гражданина.

Ученые призывают каждого родителя обратить внимание на наличие у своего ребенка так называемой триады Макдонольда — трех отклонений в поведении — это издевательство над животными, страсть к поджогам и недержание мочи после пяти лет. Сочетание этих трех признаков, по мнению экспертов, говорит о повышенной вероятности появления личностных патологий у уже взрослого человека и требует внимательного наблюдения у специалистов.

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Конечно, по статистике, на территории нашей страны за все время ее существования, количество серийных убийц несколько меньше чем даже в соседних регионах. Это радует и дарит надежду, что, хотя бы с этой позиции у нас все не так уж плохо. Но, как говорится — кто предупрежден, тот вооружен — расслабляться нельзя. И дело не только в профессионализме работников правоохранительных органов, но и в способности гражданского общества быть начеку и противостоять злу общими силами.

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