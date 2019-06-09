19:13 09 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
LIVE:
Супермаркет

Опасные инфекции подстерегают граждан Молдовы - есть даже смертельные случаи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
50 0 0

В летний период наиболее активизируются кишечные инфекции - некоторые жители страны погибают по причинам, кажущимся на первый взгляд не такими опасными для здоровья.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В статистическом отчете, опубликованном ко Всемирному дню продовольственной безопасности, сообщается, что в Республике Молдова ежегодно около 20 тысяч человек страдают от острых желудочно-кишечных инфекций, а порядка 20 умирают из-за осложнений, вызванных этими причинами.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья заявляют, что в Молдове, особенно в летний период, ежегодно регистрируются около 20 эпидемических вспышек. Как правило, ежегодно от острых кишечных инфекций в республике страдает около 300 человек. 

Приготовление бургера
© Sputnik / Евгений Одиноков
Есть или не есть: в кишиневских фаст-фудах прошли проверки

Основными возбудителями таких инфекций является энтерогеморрагическая кишечная палочка и сальмонелла, которые приводят к кампилобактериозу, сепсису и смерти. 

Острые кишечные инфекции возникают из-за зараженной пищи, плохими условиями приготовления блюд и антисанитарией, преобладающей на кухне. Основную опасность организму человека может нанести пища с высоким содержанием жиров, сахара и соли, особенно - фаст-фуд. 

Есть или не есть: в кишиневских фаст-фудах прошли проверки>>>

Систематическое употребление такой пищи приводит к повышению холестерина в крови и далее - к сердечнососудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу и раку. 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, продукты, зараженные опасными бактериями или химическими веществами вызывают более 200 видов заболеваний.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Страшная опасность в супермаркетах Молдовы: что угрожает покупателям - фото
Необычный спутник: люди привели в супермаркет питомца и всех удивили - видео
Делу время, а потехе час: охранник супермаркета оттянулся на публике - видео
Теги:
опасность, смерть, летальный исход, граждане РМ, кишечные инфекции, инфекции


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Затонувшая вселенная под водами Мирового океана
В России на свет появилось редчайшее животное – зеброид
Знакомьтесь, новорожденный зеброид - видео
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться