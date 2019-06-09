Опасные инфекции подстерегают граждан Молдовы - есть даже смертельные случаи

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В статистическом отчете, опубликованном ко Всемирному дню продовольственной безопасности, сообщается, что в Республике Молдова ежегодно около 20 тысяч человек страдают от острых желудочно-кишечных инфекций, а порядка 20 умирают из-за осложнений, вызванных этими причинами.
Специалисты Национального агентства общественного здоровья заявляют, что в Молдове, особенно в летний период, ежегодно регистрируются около 20 эпидемических вспышек. Как правило, ежегодно от острых кишечных инфекций в республике страдает около 300 человек.
Основными возбудителями таких инфекций является энтерогеморрагическая кишечная палочка и сальмонелла, которые приводят к кампилобактериозу, сепсису и смерти.
Острые кишечные инфекции возникают из-за зараженной пищи, плохими условиями приготовления блюд и антисанитарией, преобладающей на кухне. Основную опасность организму человека может нанести пища с высоким содержанием жиров, сахара и соли, особенно - фаст-фуд.
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Систематическое употребление такой пищи приводит к повышению холестерина в крови и далее - к сердечнососудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу и раку.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, продукты, зараженные опасными бактериями или химическими веществами вызывают более 200 видов заболеваний.
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