Бывшего мэра Кишинева митингующие прогнали с площади

Люди собрались на главной площади Кишинева, организовала акцию протеста Демпартия - без инцидента не обошлось.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Митинг протеста, который завершается в молдавской столице, едва не закончился инцидентом, передает корреспондент Sputnik, ставший очевидцем небольшой потасовки.

С толпой протестующих поравнялся бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, который известен своим скандальным поведением. Экс-градоначальник, увидев лидера демократов Плахотнюка, выкрикнул митингующим: "Диктатура повержена, Плахотнюк должен уйти". В ответ из толпы донеслось слово "иуда", явно обращенное к Киртоаке. Последний что-то хотел произнести в ответ, но не успел.

Корреспондент Sputnik увидел, как полицейские оттеснили бывшего мэра от толпы.

Протестующие направились к зданию администрации президента, но затем снова вернулись на центральную площадь. Организаторы акции заявили о ее завершении и поблагодарили участников.

Сторонники Демпартии выступают за досрочные парламентские выборы и за отставку президента.

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