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Бывшего мэра Кишинева митингующие прогнали с площади

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Люди собрались на главной площади Кишинева, организовала акцию протеста Демпартия - без инцидента не обошлось.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Митинг протеста, который завершается в молдавской столице, едва не закончился инцидентом, передает корреспондент Sputnik, ставший очевидцем небольшой потасовки. 

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco
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С толпой протестующих поравнялся бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, который известен своим скандальным поведением. Экс-градоначальник, увидев лидера демократов Плахотнюка, выкрикнул митингующим: "Диктатура повержена, Плахотнюк должен уйти". В ответ из толпы донеслось слово "иуда", явно обращенное к Киртоаке. Последний что-то хотел произнести в ответ, но не успел.

Корреспондент Sputnik увидел, как полицейские оттеснили бывшего мэра от толпы.

Протестующие направились к зданию администрации президента, но затем снова вернулись на центральную площадь. Организаторы акции заявили о ее завершении и поблагодарили участников. 

Сторонники Демпартии выступают за досрочные парламентские выборы и за отставку президента.

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Теги:
Демпартия, центр, Кишинев, протесты


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