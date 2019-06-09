Лидеры Демпартии объявили о завершении протеста в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Акция протеста, которую организовала Демократическая партия Молдовы на Площади Великого Национального собрания в Кишиневе, завершилась, передает корреспондент Sputnik Молдова с места события.
Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк поблагодарил митингующих "за единство и солидарность", которые они проявили в ходе мирного протеста.
Сейчас люди расходятся, кто-то направился в сторону госучреждений - МВД, к зданию правительства, Генпрокуратуре, где установлены небольшие палаточные городки. Похоже, что сторонники демпартии намерены оставаться там ночью. Другие не торопятся уходить, они уединяются на лавочках в центральных скверах города.
По оценкам полиции, в митинге принимали участие несколько тысяч человек. Ряд СМИ поспешили сообщить, что в центре были десятки тысяч протестующих. Точная цифра сейчас уточняется.
Оцепление сняли pic.twitter.com/1Tdx1YeMlT— Алена Матвеева (@nySkfJWZgWcdOY1) 9 июня 2019 г.
Протесты были вызваны в связи с несогласием с позицией депутатов парламента от ПСРМ и блока ACUM, которые договорились о сотрудничестве и избрали руководство парламента, сформировали коалиционное правительство без демократов.
Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии утверждают, что законодательство страны не нарушалось.
Однако в воскресенье КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Позже Филип подписал указ о проведении досрочных выборов в стране. По словам чиновника, президент Молдовы Игорь Додон не исполняет свои конституционные обязанности, поэтому должен покинуть свой пост.
"Самый демократический инструмент в этой ситуации - досрочные выборы. Партии не должны держаться за должности, в том числе и Игорь Додон, который более не имеет права быть президентом", - объяснил свой поступок Филип.
Сам президент Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Павлу Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.
"Отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти", - написал Додон в соцсетях.
В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK