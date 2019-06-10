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Спасательный круг

"Спасательный круг" - как гражданам Молдовы уберечься при купании в водоемах

CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
Общество
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При ЧП на воде все решают секунды - если начать паниковать и не среагировать адекватно, все может закончиться печально.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Знойное молдавское лето дает о себе знать - в свободное время многие жители нашей страны отправляются на отдых на берег озера или реки, как правило, Днестра. Некоторые даже переплывают реку на спор. 

Но даже у самого уверенного на воде человека может возникнуть опасный момент, когда стихия продиктует свои условия. Что необходимо знать, отправляясь на водоем - разбирался корреспондент Sputnik Молдова. 

Озеро. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным, не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно.

Опасно прыгать в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Когда схватила судорога

Если вы чувствуете, что тонете, перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его и потихоньку плывите к берегу.

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Теги:
спасение, меры предосторожности, водоемы, купание


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