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Сотрудники полиции у здания правительства Молдовы

Здание кабмина Молдовы оцепила полиция: что происходит в центре Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Сотни правоохранителей в полной экипировке расположились вокруг здания кабинета министров в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Здание правительства окружено сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские полностью экипированы. Как сообщили Sputnik в пресс-службе полиции, оцепление выставлено в целях "обеспечения общественного порядка". Речь идет о нескольких сотнях сотрудников правоохранительных органов.

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Ранее глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь сообщил, что не будет подчинятся новому правительству, а министром внутренних дел является Александр Жиздан, а не утвержденный парламентом Андрей Нэстасе.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку. 

Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
© Sputnik /
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента. 

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства". 

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