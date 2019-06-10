Правительство Санду отправило в отставку главу Нацкомпании медстрахования

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Правительство Майи Санду отправило в отставку главу Национальной компании медстрахования Тамару Андрушку. Причина - в ведомстве замечено нетранспарентное использование публичных средств.

Как отметила утвержденный парламентом министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немеренко, есть также много вопросов в связи с контрактами по закупкам.

По ее словам, исполнять обязанности до избрания нового руководства будет кто-то из замов главы структуры.

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