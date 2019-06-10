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Дождь

Опять непогода: метеорологи объявили очередное предупреждение

© AP Photo / Victoria Jones
Общество
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Всего в Молдове 10 июня действуют два "желтых кода" - метеорологической и гидрологической опасности.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила в понедельник "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 23.00.

"В указанный период ожидаются грозы, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы. 

Дождь
© AFP 2019 / YURI KADOBNOV
Последствия проливных дождей в Молдове в одном видео

Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Кроме того, до 11 июня продлено предупреждение гидрологов в связи с "формированием интенсивного склонового стока". На отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра.

Риски в связи с "желтым кодом":

  • вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;
  • вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;
  • отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;
  • угроза возникновения пожара.

Синоптики рекомендуют:

  • не покидать здания без лишней необходимости;
  • находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;
  • отключить от сетей электробытовую технику;
  • находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;
  • чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;
  • при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.
Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
© Sputnik /
Как обезопасить себя во время грозы и молнии

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