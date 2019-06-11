Как не стать жертвой обмана при устройстве на работу

Людям обещают хорошо оплачиваемое место работы, но после трудоустройства граждане оказываются обманутыми и фактически в рабстве, где их эксплуатируют. Такова судьба десятков граждан Молдовы, которые воспользовались частными агентствами по трудоустройству.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Как получить надежную работу за границей? На этот вопрос ответила в эфире радиостудии Sputnik главный консультант управления политики занятости и регулирования миграциив министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Анастасия Захария, а также Лилия Плугару, начальник управления трудовой миграци Национального агентство заанятости населения.

Любое частное кадровое агентство должно обеспечивать безопасные рабочие места за границей. Речь идет, прежде всего, об официальной трудовой деятельности, хороших условиях труда, не ставящих под угрозу здоровье и жизнь человека. Агентство также должно обеспечивать соблюдение трудовых прав будущего работника.

Как найти надежное агентство по трудоустройству?

Во-первых, как рассказала Плугару, в агентстве должна быть лицензия, разрешающая деятельность. Этот документ должен висеть в видном для клиентов месте.

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"Лицензия должна быть видна всем. В этом документе перечислены страны, с которыми агентство работает. Надежная контора не станет предлагать клиентам рабочие места в стране, не указанной в названном документе", - объяснила собеседница.

Также частное кадровое агентство предлагает индивидуальные трудовые договоры.

"Человеку, который устраивается на работу через такие конторы, необходимо подписывать только индивидуальные трудовые контракты. Документ должке быть составлен на языке, на котором обратился клиент. В контракте обязательно указывается информация о работодателе, название предприятия, адрес, ответственность нанимателя и его обязанности, а также размер зарплаты", - добавила собеседница.

Помимо этого, как уточнила Плугару, будущему работнику обязаны предоставлять информацию о людях, которые его встретят в стране назначения. Еще важная информация отбывающему на работу: контакты ведомств, куда можно обратиться в случае нарушения его трудового права.

А гражданам Молдовы, желающим работать за границей, следует знать, частное агентство по подбору персонала не взимает плату за свои услуги.

"Частные кадровые агентства не могут взимать плату за услуги посредничества при найме. К сожалению, были случаи, когда некоторые агентства запрашивали тысячи евро, чтобы обеспечить работу в Израиле. Люди должны помнить: если агентство взимает налоги, это означает, что оно не соответствует закону. Такие агентства нужно избегать", - предупредила Анастасия Захария.

Три частных кадровых агентства остались без лицензий в последние три месяца 2019 года из-за нарушений в процессе трудоустройства граждан Молдовы за рубеж.

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