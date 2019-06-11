14:33 11 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.11
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск
Генпрокуратура

Генпрокуратура Молдовы выступила с заявлением

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (80)
103310

Прокуроры начали расследование по факту незаконного финансирования некоего политического формирования, пояснив, что стоит за этим решением.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы начала собственное расследование и возбудила уголовное дело по факту незаконного финансирования некоего политического формирования. Поводом для этого стали многочисленные обращения и запросы на информацию, поступившие в адрес Генпрокуратуры в связи с появлением в публичном пространстве ряда данных на эту тему.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон обратился к мировому сообществу из-за ситуации в Молдове

"Появившаяся ранее в прессе информация стала поводом для начала расследования и возбуждения уголовного дела по данному случаю. В ходе следствия прокуроры предприняли ряд действий, направленных на объективное выяснение обстоятельств дела, включая получение доказательств и заслушивания лиц", - отметили в прокуратуре.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о Партии социалистов Республики Молдова.

Вице-спикер парламента Молдовы, депутат-социалист Ион Чебан отметил, что все действия прокуратуры должны вписываться в законное поле.

"Нам не нужны указания от политических оппонентов на данный момент. Мы в любое время готовы представить все необходимые доказательства для проведения свободного судебного процесса. Но не в ситуации, когда его будут вести прокуроры, находящиеся под давлением из определенного офиса", - заявил Чебан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (80)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019
Президент Игорь Додон - о работе нового правительства Молдовы - видео
Формирование парламентского большинства и правительства в Молдове
Новый состав правительства и руководства парламента Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться