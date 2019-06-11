Генпрокуратура Молдовы выступила с заявлением

Прокуроры начали расследование по факту незаконного финансирования некоего политического формирования, пояснив, что стоит за этим решением.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы начала собственное расследование и возбудила уголовное дело по факту незаконного финансирования некоего политического формирования. Поводом для этого стали многочисленные обращения и запросы на информацию, поступившие в адрес Генпрокуратуры в связи с появлением в публичном пространстве ряда данных на эту тему.

"Появившаяся ранее в прессе информация стала поводом для начала расследования и возбуждения уголовного дела по данному случаю. В ходе следствия прокуроры предприняли ряд действий, направленных на объективное выяснение обстоятельств дела, включая получение доказательств и заслушивания лиц", - отметили в прокуратуре.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о Партии социалистов Республики Молдова.

Вице-спикер парламента Молдовы, депутат-социалист Ион Чебан отметил, что все действия прокуратуры должны вписываться в законное поле.

"Нам не нужны указания от политических оппонентов на данный момент. Мы в любое время готовы представить все необходимые доказательства для проведения свободного судебного процесса. Но не в ситуации, когда его будут вести прокуроры, находящиеся под давлением из определенного офиса", - заявил Чебан.

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