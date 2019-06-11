14:33 11 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.11
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск
Олег Васнецов

Посол РФ в Молдове поздравил с наступающим Днем России

© Photo : Serviciul de presă al Președinției Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0

Российский дипломат отметил, что Россию и Молдову сближают многовековая дружба, общие духовно-нравственные установки, глубокая взаимная симпатия.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова поступил текст поздравления посла России в Молдове Олега Васнецова по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня.

"Дорогие граждане Российской Федерации и соотечественники!

Памятник Минину и Пожарскому
© Sputnik / Валерий Шустов
В чем вклад молдаван в День народного единства России

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России.

12 июня мы чествуем нашу необъятную Родину, ее славную историю и легендарных предков – воинов, творцов и созидателей, строивших и защищавших Отечество, преумножавших его великое наследие. Этот праздник символизирует не только точку отсчета современной российской государственности, но и тысячелетний исторический путь с богатой и самобытной культурой. День России – символ патриотизма и консолидации народа нашей страны и всего многомиллионного Русского мира.

Россию и Молдову сближают многовековая дружба, общие духовно-нравственные установки, глубокая взаимная симпатия. Мы высоко ценим доброе отношение проживающих на молдавской земле соотечественников и всех тех, кто выступает за развитие сотрудничества между нашими государствами. Убежден в важности укрепления двустороннего межгосударственного диалога на благо народов наших стран, в интересах стабильности и безопасности в регионе.

Примите пожелания мира, согласия и процветания! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019
Президент Игорь Додон - о работе нового правительства Молдовы - видео
Формирование парламентского большинства и правительства в Молдове
Новый состав правительства и руководства парламента Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться