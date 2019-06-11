Посол РФ в Молдове поздравил с наступающим Днем России

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова поступил текст поздравления посла России в Молдове Олега Васнецова по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня.

"Дорогие граждане Российской Федерации и соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России.

12 июня мы чествуем нашу необъятную Родину, ее славную историю и легендарных предков – воинов, творцов и созидателей, строивших и защищавших Отечество, преумножавших его великое наследие. Этот праздник символизирует не только точку отсчета современной российской государственности, но и тысячелетний исторический путь с богатой и самобытной культурой. День России – символ патриотизма и консолидации народа нашей страны и всего многомиллионного Русского мира.

Россию и Молдову сближают многовековая дружба, общие духовно-нравственные установки, глубокая взаимная симпатия. Мы высоко ценим доброе отношение проживающих на молдавской земле соотечественников и всех тех, кто выступает за развитие сотрудничества между нашими государствами. Убежден в важности укрепления двустороннего межгосударственного диалога на благо народов наших стран, в интересах стабильности и безопасности в регионе.

Примите пожелания мира, согласия и процветания! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям".

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