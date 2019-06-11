В Молдову приходит сильная жара: метеорологи вынесли предупреждение

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой".
Предупреждение действует до конца недели.
"В период с 11 по 16 июня на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.
Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Предсказание ученых: жара будет убивать в разы больше людей>>>
Риски в связи с "желтым кодом":
- причинение вреда здоровью населения: потеря сознания, судороги, гипертония, солнечные ожоги, обезвоживание, особенно в группах высокого риска - дети, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;
- снижение работоспособности;
- увядание, засыхание, пожелтение листьев, зрелых и недозрелых плодов, прекращение роста сельскохозяйственных культур.
Синоптики рекомендуют:
- избегать длительного пребывания на солнце - с 11 до 18 часов;
- носить головные уборы от солнца, удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов;
- ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости;
- избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков;
- уменьшить интенсивность физической нагрузки.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK