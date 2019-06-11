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Жара

В Молдову приходит сильная жара: метеорологи вынесли предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (714)
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Риску в связи с жарой подвергаются дети, пожилые люди, а также больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой".

Предупреждение действует до конца недели.

"В период с 11 по 16 июня на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы. 

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Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Риски в связи с "желтым кодом":

  • причинение вреда здоровью населения: потеря сознания, судороги, гипертония, солнечные ожоги, обезвоживание, особенно в группах высокого риска - дети, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;
  • снижение работоспособности;
  • увядание, засыхание, пожелтение листьев, зрелых и недозрелых плодов, прекращение роста сельскохозяйственных культур.

Синоптики рекомендуют:

  • избегать длительного пребывания на солнце - с 11 до 18 часов;
  • носить головные уборы от солнца, удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов;
  • ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости;
  • избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков;
  • уменьшить интенсивность физической нагрузки.

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Тема:
Погода в Молдове (714)

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