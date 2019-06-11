Представлены полные данные об ущербе от непогоды в Молдове

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Более 15 тысяч гектаров сельхозкультур в 17 районах Молдовы были повреждены в результате последних ливней с градом. Об этом заявил глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) Михай Харабаджиу во вторник на заседании комиссии по ЧС.

Потерянный урожай

По его словам, за последний месяц ливни с градом нанесли вред в Бричанском, Кагульском, Каларашском, Каушанском, Дондюшанском, Дрокиевском, Единецком, Фалештском, Леовском, Окницком, Резинском, Сынджерейском, Сорокском, Шолданештском, Теленештском, Унгенском районах и в АТО Гагаузия.

"Всего повреждены более 15 тысяч гектаров сельхозкультур, в том числе садов, виноградников и частных хозяйств. Речь идет о кукурузе, подсолнечнике, пшенице, ячмене, сое, рапсе, сахарной свекле и других культурах", - заявил Харабаджиу.

По его словам, этот ущерб еще предстоит подсчитать вместе со специалистам Минсельхоза.

Градом уничтожены около пяти тысяч гектаров многолетних плантаций. Представители Противоградовой службы сообщили о том, что продолжают отслеживать ситуацию, чтобы предотвратить нежелательные последствия.

В последнее время были выпущены более пяти тысяч противоградовых ракет. В запасе они еще остались. К 15 июня должны закупить еще две тысячи таких ракет, чтобы полностью обеспечить защиту.

Угроза наводнения

В то же время, как уточнил Харабаджиу, выпавшие в Карпатских горах на территории Украины осадки спровоцировали рост уровня воды как в Днестре, так и в Пруте.

"Самую большую опасность представлял участок Днестра в районе сел Паланка, Крокмаз, Рэскэець, Чобурчиу в районе Штефан-Водэ. В последний раз этот участок затапливало в 2008 году", - рассказал глава ГИЧС.

Для снижения рисков 24-29 мая в Крокмазе мобилизовали 417 человек и 106 единиц техники. Укрепили дамбу в четырех населенных пунктах.

"В Крокмазе искусственную дамбу высотой в один метр возвели на протяжении трех километров. Так исключили риск наводнений 121 дома и более 400 гектаров территории", - добавил Харабаджиу.

Сложная ситуация сложилась и на Пруте в Унгенском, Кантемирском и Кагульском районах. Озеро Манта в Кагульском районе разлилось и затопило 1500 гектаров земли, в том числе 550 гектаров сельхозкультур.

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"Площадь затопленной территории продолжает расти из-за разницы в 1,3 метра уровня воды в озере по сравнению с затопленной зоной", - добавил Харабаджиу.

С 30 на 31 мая в Унгенах начался разлив воды через дамбу у озера, что повысило риск ее прорыва и затопления 330 жилых домов и 58 гектаров сельхозкультур. Были мобилизованы силы, дамбу укрепили, исключив риск прорыва.

Бездорожье после дождя

"С 30 мая по 10 июня в результате ливней в 15 населенных пунктах пострадали 173 сектора дорог, что равняется приблизительно 790 километрам", - сообщил глава Госадминистрации автомобильных дорог Георге Курмей.

По его словам, работы по восстановлению секторов трасс обошлись примерно в 20 миллионов леев.

Также пострадали три моста в нескольких населенных пунктах.

Согласно представленной информации, за последнее время было очень много отключений электроэнергии. Над восстановлением работали практически круглосуточно. На сегодняшний день все сети функциональны.

На данный момент комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить больше миллиона леев на ликвидацию последствий непогоды. Фалешты получит 587 тысяч леев, Дрокия – 282 тысячи леев, Страшены – 240 тысяч леев.

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