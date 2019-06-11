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Новое здание Генеральной прокуратуры Молдовы

Депутаты решили: генпрокурором Молдовы может стать и иностранец

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Парламентарии определились с требованиями к кандидату на пост генерального прокурора.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в процедуру назначения генерального прокурора страны. Поправки предусматривают, что этот пост может занять и иностранный гражданин.

"Проект проголосован в первом чтении большинством голосов", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная.

Разработчики законопроекта считают, что человек с опытом работы за границей вполне может занять этот пост.

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"Предлагается, в первую очередь, исключить условие о наличии у кандидата на пост генпрокурора гражданства Республики Молдова. Считаем, что транспарентный отбор кандидата на этот пост за границей, к примеру - из одной из стран ЕС, с опытом работы и заметными результатами работы в юридическом секторе, может внести изменения в систему работы прокуратуры ", - заявил председатель юридической комиссии Сергей Литвиненко.

При этом парламентарии решили отказаться от пункта, который предусматривает обязательное требование к кандидату – пять лет опыта работы в системе.

А вот отбором займутся не только члены Высшего совета прокуроров, но и представители общественности и международные эксперты.

Фракция социалистов предложила, в частности, чтобы генпрокурор приносил присягу перед президентом. 

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