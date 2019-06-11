Как гражданам Молдовы найти работу в Болгарии или Израиле - ответ дан

Существует ряд требований, при выполнении которых граждане Молдовы могут найти хорошо оплачиваемое рабочее место.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Между Республикой Молдова, Израилем и Болгарией существуют двусторонние соглашения в области миграции. Молдавским гражданам, которым удается трудоустроиться в этих двух государствах, помогают найти там хорошо оплачиваемую работу.

Более того, в поиске вакансии им оказывает содействие специализированный гид, а первые несколько месяцев проходит мониторинг того, как относятся к сотруднику на новом месте.

Помогает найти работу в этих странах Национальное агентство занятости населения.

"Израиль и Болгария предоставляют рабочие места для граждан Молдовы. Те, кто хочет устроиться в этих странах, могут обращаться в территориальные отделения Национального агентства занятости, чтобы ознакомиться с предложениями по вакансиям. В Израиле, к примеру, есть потребность в мужчинах для работы на стройках, в Болгарии это - сезонная работа в отелях и отрасли общественного питания", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова Лилия Плугару представитель Нацагентства занятости населения.

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Граждане Молдовы, которые захотят трудоустроиться в Болгарии или Израиле должны заполнить соответствующие формуляры, которые потом отправляют работодателям.

"В Израиле можно найти работу лишь в том случае, если никто из родственников первой линии не проживает в этой стране. После проверок анкеты, отобранные рабочие сдают профессиональный экзамен, организованный работодателем. Если кандидат справляется с поставленными задачами, он получает рабочее место. Ему делают рабочую визу, организуют отъезд и встречают в Израиле", - уточнила Плугару.

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