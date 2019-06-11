Зона повышенного риска: что скопилось в кишиневских подземных коллекторах

На некоторых улицах молдавской столицы выходы из гидротехнических сооружений для сбора стоков функциональны не более чем на 20%.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Муниципальное предприятие Exdrupo назвало участки Кишинева, где существует наиболее высокая опасность затопления. В первую очередь, речь идет об улице Каля Ешилор, а также об Албишоаре, Узинелор и Мунчештском шоссе. Ранее столичная примэрия объявила о начале работ по очистке ливневых стоков. Городские власти признаются, что плохое состояние этой системы – одна из причин, по которой столичные улицы, находящиеся в низине, после дождей регулярно превращаются в русла для потоков грязи и воды.

По словам руководителя профильного подразделения в муниципальном предприятии Exdrupo Адриана Костина, в Кишиневе очень много зон, где отсутствуют сети для отвода атмосферных осадков.

"Но в то же время есть много зон, где канализационные системы оснащены ливневыми стоками. В результате дождей там собираются пакеты, и вода не может проникнуть в трубы. Мы периодически выходим и чистим их, чтобы город не был затоплен", - пояснил он.

Как отметил специалист, работы по очистке ливневых стоков проходят более или менее регулярно, чего нельзя сказать о выходах из коллекторов.

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"Выходы из коллекторов не чистились продолжительное время. Сколько именно лет – сказать не могу. Эти выходы сейчас заилены. Они функциональны примерно на 20%. По этой причине большой объем воды не захватывается, и поэтому она выходит на асфальт", - заявил Костин.

Первой улицей, на которой начали проводить работы по очистке системы стока дождевой воды, стала Каля Ешилор. В Exdrupo отмечают, что из-за больших объемов скопившегося ила не могут сказать, когда все стоки будут почищены. Специалисты предприятия также отмечают, что для нормального функционирования системы необходимо очистить и русло реки Бык.

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