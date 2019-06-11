Что произойдет с Днестром в ближайшие дни

Водная гладь и берега реки в скором времени будет выглядеть иначе, чем сегодня.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Дубоссарская ГЭС прекратила сброс воды, вследствие чего очень скоро ее уровень в реке понизится и придет в норму. Об этом говорилось на совещании в дубоссарской администрации.

Руководство городской коммунальной службы получило предписание: как только позволят условия, провести мероприятия по благоустройству территории городского пляжа.

Как писал Sputnik, Днестр сильно разлился из-за паводков и выпавших в верховьях реки осадков. Под водой оказались большие участки суши, которые занимали лесные насаждения либо пляжи.

Днестр стал небезопасным для купания. Как говорят дубоссарские власти, все это время на территории городского пляжа несли дежурство спасатели. Кроме этого, специалисты проводили патрулирование по берегу.

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Глава дубоссарской администрации Руслан Чабан отметил, что должны быть созданы все условия для безопасного и комфортного отдыха горожан, к тому же совсем скоро начнет работу и детский оздоровительный лагерь, где будут отдыхать дети со всего Приднестровья.

В городе по улице Пляжной завершено устройство бетонного покрытия и парковки, началось оборудование тротуара и покраска бордюров. Все работы намечено завершить к 15 июню, когда начнется заезд в дубоссарский оздоровительный лагерь.

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