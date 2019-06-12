Новые ограничения движения транспорта в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. На двух кишиневских улицах будет временно ограничено движение транспорта. Об этом говорится в распоряжении, подписанном вице-примаром столицы Нистором Грозаву.
Такие меры связаны с проведением работ по установке канализационной системы.
В результате, уже со среды, 12 июня, транспорт не сможет ездить по улице Флорилор на участке между улицами Студенческая и Матей Басараб. Ограничения будут действовать до 15 июня.
А с 14 по 17 июня по той же причине транспорт не сможет ездить по улице Студенческой на участке между Московским проспектом и улицей Флорилор.
Чтобы избежать пробок, водителей просят следовать дорожным указателям.
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