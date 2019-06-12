Додон поздравил Путина с Днем России

Молдавский президент уверен, что традиционное полномасштабное сотрудничество между Молдовой и Россией будет неуклонно укрепляться.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Об этом глава молдавского государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с государственным праздником – Днем России – и передаю самые добрые пожелания мира и процветания", - говорится в сообщении.

Президент республики подчеркнул, что ему "особенно приятно отметить, как динамично развивается конструктивный молдавско-российский диалог на высшем уровне, активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдовы с Россией".

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"Искренне убежден в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов", - заключил Додон.

В среду, 12 июня, в Российской Федерации отметчают государственный праздник – День России.

Дата празднования обусловлена тем, что 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов – новый законодательный орган тогдашней РСФСР - принял "Декларацию о суверенитете России". А через год в этот день прошли первые выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин.

Однако сама праздничная дата была официально учреждена несколько позже — в 1994 году специальным указом президента 12 июня был придан статус праздничного дня.

Новый праздник получил название День принятия Декларации о государственном суверенитете и стал официальным нерабочим днем.

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