Один из КПП в Молдове временно перестанет работать

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Джурджулешты" не будет работать с 13 по 14 июня. Об этом сообщили в среду в Таможенной службе Молдовы.

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"ГП "Железная дорога Молдовы" будет проводить работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна на участке между таможенными пунктами "Джурджулешты" (на территории Молдовы) и "Галац" (Румыния)", - говорится в сообщении.

По плану работы должны начаться в четверг, 13 июня, и завершиться к 6 утра пятницы, 14 июня.

В связи с этим, как уточнили в ведомстве, движение автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джурджулешты" будет приостановлено.

"Рекомендуем водителям не ехать через этот КПП. Лучше воспользоваться услугами других таможенных пунктов", - заключили в ведомстве.

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