11:19 12 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.47
  • USD18.09
  • RUB0.28
  • RON4.33
  • UAH0.69
Поиск
Таможня

Один из КПП в Молдове временно перестанет работать

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
193 0 0

Приостановка деятельности таможенного пункта связана с обращением ГП "Железная дорога Молдовы".

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Джурджулешты" не будет работать с 13 по 14 июня. Об этом сообщили в среду в Таможенной службе Молдовы.

Болокан: молдавская таможня будет конфисковывать подделки с Aliеxpress>>>

"ГП "Железная дорога Молдовы" будет проводить работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна на участке между таможенными пунктами "Джурджулешты" (на территории Молдовы) и "Галац" (Румыния)", - говорится в сообщении. 

Открытие первого шоурума компании AliExpress
© Sputnik / Григорий Сысоев
Таможня ужесточит правила налогообложения интернет-покупок

По плану работы должны начаться в четверг, 13 июня, и завершиться к 6 утра пятницы, 14 июня.

В связи с этим, как уточнили в ведомстве, движение автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джурджулешты" будет приостановлено.

"Рекомендуем водителям не ехать через этот КПП. Лучше воспользоваться услугами других таможенных пунктов", - заключили в ведомстве.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Участок таможни "Бендеры" кишиневского направления намереваются расширить
Один КПП, закрытый из-за подъема уровня воды в Днестре, возобновил работу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019
Эксклюзив Sputnik: заключение Венецианской комиссии и позиция ПСРМ и ACUM
Эксклюзив Sputnik: заключение Венецианской комиссии и позиция ПСРМ и ACUM
Международная реакция на события в Молдове
Международная реакция на события в Молдове

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться