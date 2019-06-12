Депутаты парламента решили изменить процедуру отставки членов ЦИК

Сейчас данная процедура недостаточно ясная и даже конфузная, отмечено в пояснительной записке к проекту документа.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили в первом чтении изменения в Кодекс о выборах в части, которая касается отставки членов Центральной избирательной комиссии.

"Сейчас данная процедура недостаточно ясная и даже конфузная", - отмечено в пояснительной записке к проекту документа.

Согласно действующей версии закона, отзывать члена ЦИК имеет право орган, делегировавший его туда. Так, один член Центризбиркома назначается президентом Молдовы, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции. Однако в другой статье сказано, что отставка происходит по решению судебной инстанции.

Депутаты решили отменить положения об отзыве члена Центральной избирательной комиссии по решению суда. Таким образом, отправлять в отставку членов ЦИК сможет орган, делегировавший его туда.

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