Cтычка между Нэстасе и Пынзарем и реакция премьер-министра Майи Санду

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Утро среды началось с инцидента в шестом отделе Национального инспектората по расследованиям столичного сектора Ботаника. Там работали полицейские, которые накануне высказались в поддержку правительства Маий Санду. На месте находились отправленный в отставку новым кабмином глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь и назначенный парламентом министр внутренних дел Андрей Нэстасе. Между ними возникла небольшая потасовка, после того как Нэстасе не разрешили попасть внутрь здания - ему преградили путь сотрудники отряда спецназначения "Фулджер".

"Согласно закону, я, как депутат, имею доступ во все государственные учреждения. Поступила информация от офицеров МВД, что предпринимаются попытки эскалации ситуации", - сказал назначенный парламентом глава МВД.

Нэстасе также напомнил Пынзарю о решении правительства Майи Санду, которое в понедельник отправили его в отставку.

Полицейских, высказавших поддержку новой власти, отстранили

Пынзарь сообщил журналистам, что шестеро полицейских, которые публично выразили поддержку новой власти, отстранены от работы.

"Шестеро сотрудников, которые вчера делали заявления, отстранены от должности по приказу начальника Генерального инспектората полиции (Пынзаря – ред.). В связи с этим, учитывая, что в этом спецподразделении хранятся материалы и информация о свидетелях по некоторым резонансным уголовным и процессуальным делам, мы решили усилить охрану, чтобы избежать утечки информации", - отметил Пынзарь.

Он обратился к полицейским с призывом сохранять спокойствие.

"Есть глава полиции, есть министр, есть верховенство закона и есть правительство, которое функционирует в соответствии с решением Конституционного суда. Не поддавайтесь провокациям. Мы обеспечим порядок и мир в Республике Молдова", - добавил Пынзарь.

Пояснение действий полиции

Позже Генеральный инспекторат полиции опубликовал официальный пресс-релиз с пояснениями о том, что же произошло ранним утром.

"В результате предпринятых сегодня действий в управлении, в которое входят шестеро полицейских, выразивших публично свои политические взгляды, нарушив таким образом клятву, осуждаем заявления тех, кто пытается очернить имидж полиции, и сообщаем, что обыски в этом подразделении не проводились и вмешательство полиции было необходимо в строгом соответствии с законом", - отметили в Генинспекторате.

Там добавили, что эти действия вписываются в меры по защите данных, имеющихся в распоряжении этого подразделения Генинспектората полиции, и проходят в рамках "служебного расследования".

"Для этого в строгом соответствии с законом, люди, которые могли помешать его надлежащему проведению, были отстранены от должности, а тем, кто пытался сегодня помешать работе полиции, было отказано в доступе в здание этого подразделения", - отметили в полиции.

Что думает премьер Санду?

Назначенный парламентом премьер-министр Майя Санду на брифинге в среду обратилась к Пынзарю и другим лицам, "которые умышлено нарушают Конституцию" с требованием "срочно прекратить все действия по дестабилизации общественного порядка, давлению на граждан".

"Если они прячутся за решениями Конституционного суда (КС), то хочу обратить внимание, что превыше всего стоит Конституция", - заявила она.

Санду считает, что решения инстанции не могут противоречить Основному закону страны. По ее мнению, "то, что сделал так называемый КС, именно это и значит – он нарушил положения Конституции".

"Господин Пынзарь, думаю, вы понимаете, что каждое незаконное действие с вашей стороны в эти дни означает тюремное заключение за причастность или соучастие в узурпации власти", - сказала Санду.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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