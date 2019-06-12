Спикер парламента Молдовы поздравила коллег из Госдумы РФ с Днем России

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная на заседании высшего законодательного органа поздравила коллег из Госдумы РФ и весь российский народ с Днем России.

"Сегодня отмечается День России. Позвольте с этой трибуны направить искренние поздравление и хорошие пожелания нашим коллегам из Госдумы РФ. Надеемся, на эффективное сотрудничество с ними. Поздравляю и весь народ России. Народы всегда хотят дружить друг с другом", - отметила Гречаная с главной трибуны парламента.

К поздравлению спикера высшего законодательного органа присоединились и депутаты. Представители фракций Партии социалистов и блока ACUM встретили слова председателя парламента аплодисментами.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России.

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