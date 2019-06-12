В парламенте Молдовы "потеряли" некоторые документы

Вице-спикер парламента сообщил об итогах первого заседания следственной спецкомиссии законодательного органа по расследованию нарушений в банковском секторе республики.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Представлены первые итоги работы созданной парламентом комиссии по расследованию нарушений в банковском секторе страны. Выяснилось, что пропали материалы аналогичной структуры под руководством экс-депутата ПКРМ Олега Рейдмана, которая работала в 2013 году. Документы более поздней комиссии под руководством Марчела Рэдукана по тому же делу на месте. Об этом сообщил журналистам вице-спикер парламента Александр Слусарь в среду на пресс-конференции.

"Сегодня состоялось первое заседание комиссии. Оно носило организационный характер, но мы получили достаточно тревожную информацию о том, что отсутствуют все документы парламентской спецкомиссии за 2013 год во главе с Олегом Рейдманом кроме положения о создании этой структуры", - сказал Слусарь.

По его словам, неясно были ли эти документы уничтожены или утеряны.

Депутаты молдавского парламента в понедельник сформировали комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе страны. Парламентарии рассмотрят период, начиная с 1 января 2010 года.

Следственная комиссия решением парламента получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

В состав комиссии вошли девять человек. От фракции социалистов – Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM – Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп, а еще три места остались вакантными.

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