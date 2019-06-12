Усы, лапы и хвосты: в зоопарке Кишинева появились новые обитатели

В кишиневском зоопарке - прибавление: более ста животных стали обитателями этого места, которое так любят жители молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Около ста новых обитателей теперь живут в кишиневском зоопарке - прибавление произошло в последние несколько месяцев. Пополнение произошло в семействе полярных волков - сразу семеро волчат этого редкого вида родились на днях.

Детеныши муфлонов, енотов, обычных волков пополнили большую семью животных в кишиневском зоопарке.

Также новыми постоянными "жильцами" там станут пять суррикатов, кенгуру, венгерский бык, камерунские козы. Недавно появились на свет и детеныши мартышки. Всех маленьких обитателей зоопарка содержат в условиях, максимально приближенных к природным.

Правильное, богатое витаминами и минералами питание, по словам специалистов, приводит к тому, что животные рожают в неволе. Недавно на свет появился детеныш ламы, посетители зоопарка стремятся его непременно увидеть - настолько он забавный. Появляются на свет в зоопарке и птенцы диких птиц.

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