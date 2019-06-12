День России в Приднестровье: праздник для всех жителей

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. День России традиционно отмечают во всех городах Приднестровья. Основное торжественное мероприятие прошло как обычно в главном городе региона – Тирасполе. Площадкой для торжественных речей и концертных выступлений стал сквер перед главным корпусом Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

"День России – это праздник патриотизма, единения многонационального народа России и многомиллионного русского мира, частичкой которого мы все с вами являемся", - сказал на открытие Дня России руководитель Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

"Нас объединяет многое, мы одна большая семья. Мы вам очень признательны, что вы отмечаете этот праздник в Приднестровье", - добавил он.

Ректор ПГУ Степан Берил отметил, что Приднестровье есть и будет частью огромного русского мира, и приднестровцы благодарны за то, что их связывает с жителями России общий язык, православная вера и уникальная культура.

"В этом празднике отражена глубинная связь и традиции, которые нас объединяют. Россия внесла выдающийся вклад в создание системы образования и науки нашего региона, оказала огромную помощь в построении нашего научного-образовательного комплекса", - подчеркнул Берил.

Концерты в течение дня по случаю Дня России прошли и на других площадках в разных районах Тирасполя, а также и в других городах Приднестровья. Везде подготовили свою программу празднования. В каждом городе также открылись выставки, которые рассказывают о тесных связях Приднестровья с Россией.

В Тирасполе во Дворце Республики концерт дали приглашенные гости из России - представители творческого проекта "Посольство мастерства". Молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Крылов (тромбон), Лев Журавский (кларнет) и Алексей Иванов (труба) в сопровождении Приднестровского госоркестра под руководством Григория Мосейко исполнили произведения Луи Шпора, Аркадия Нестерова и Родиона Щедрина.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK