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День России в Тирасполе

День России в Приднестровье: праздник для всех жителей

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Большую признательность за организацию торжеств выразил руководитель Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. День России традиционно отмечают во всех городах Приднестровья. Основное торжественное мероприятие прошло как обычно в главном городе региона – Тирасполе. Площадкой для торжественных речей и концертных выступлений стал сквер перед главным корпусом Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

"День России – это праздник патриотизма, единения многонационального народа России и многомиллионного русского мира, частичкой которого мы все с вами являемся", - сказал на открытие Дня России руководитель Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

"Нас объединяет многое, мы одна большая семья. Мы вам очень признательны, что вы отмечаете этот праздник в Приднестровье", - добавил он.

Ректор ПГУ Степан Берил отметил, что Приднестровье есть и будет частью огромного русского мира, и приднестровцы благодарны за то, что их связывает с жителями России общий язык, православная вера и уникальная культура.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (справа).
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон поздравил Путина с Днем России

"В этом празднике отражена глубинная связь и традиции, которые нас объединяют. Россия внесла выдающийся вклад в создание системы образования и науки нашего региона, оказала огромную помощь в построении нашего научного-образовательного комплекса", - подчеркнул Берил.

Концерты в течение дня по случаю Дня России прошли и на других площадках в разных районах Тирасполя, а также и в других городах Приднестровья. Везде подготовили свою программу празднования. В каждом городе также открылись выставки, которые рассказывают о тесных связях Приднестровья с Россией.

В Тирасполе во Дворце Республики концерт дали приглашенные гости из России - представители творческого проекта "Посольство мастерства". Молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Крылов (тромбон), Лев Журавский (кларнет) и Алексей Иванов (труба) в сопровождении Приднестровского госоркестра под руководством Григория Мосейко исполнили произведения Луи Шпора, Аркадия Нестерова и Родиона Щедрина.

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Теги:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ), ПГУ им. Т. Г. Шевченко, Степан Берил, Михаил Давыдов, праздник, День России, День России, Приднестровье


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