Как в Кишиневе отметили День России

Двусторонние отношения между Москвой и Кишиневом, перспективы сотрудничества – все это обсудили на торжественном приеме в честь Дня России.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова устроило в Кишиневе торжественный прием по случаю национального праздника - Дня России.

В числе почетных гостей мероприятия — президент Молдовы Игорь Додон, депутаты парламента, представители регионов республики и международных организаций, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе, деятели науки и культуры, руководители объединений российских соотечественников Молдовы, представители НПО, СМИ и общественности.

Торжественный прием открыл посол России в Молдове Олег Васнецов. Глава российской дипмиссии сердечно поздравил соотечественников с праздником.

По его словам, Российская Федерация – сегодня одна из ведущих мировых держав с солидным потенциалом.

"Но мы не кичимся своими возможностями, не играем мускулами, не пытаемся силой насаждать свое видение. Убеждены, что в современном полицентричном мире, в культурно-цивилизационном многообразии подобные действия были бы обречены на провал", - сказал посол.

Напротив, как отметил он, Россия стремится к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству, к честному и открытому диалогу. Лучший фундамент для этого, как считает Васнецов, – неукоснительное соблюдение норм международного права с опорой на роль ООН, как главной площадки многосторонней дипломатии.

"Россия - надежный союзник и партнер. История помнит множество примеров, когда русские в час испытаний плечом к плечу вставали с братским молдавским народом. Так было, так есть, так будет и впредь", - заявил дипломат.

О политической ситуации в Молдове

Как отметил Васнецов, "Молдова вступила в пору непростых преобразований. Политический процесс проходит трудно". По его словам, "Россия в числе первых приветствовала формирование в Кишиневе правящей коалиции и правительства, заявила о нацеленности на совместную работу с демократически избранным парламентом республики".

"Поддерживаем стремление правительства к нормализации политической ситуации, верим в его способность защитить гражданский мир и обеспечить устойчивое развитие Молдовы", - добавил он.

Как считает дипломат, "символично, что на молдавской земле Восток и Запад объединили дипломатические усилия для поддержки демократического выбора народа, выступившего против безвластия и хаоса".

"Мы сейчас переживаем очень непростые времена для Молдовы. Впервые за долгие годы разные политические силы решили взять на себя ответственность, забыть про разные позиции, про идеологию и дать новый шанс Молдове", - заявил президент Игорь Додон.

По его словам, это не простой выбор для политических партий. "Но рядом с нами в этом непростом выборе наши друзья из РФ и еще десятки стран", - сказал президент.

"Мы сегодня с Олегом Владимировичем уже обсуждали эти вопросы, так же, как и послами других стран. Сегодня я встречался с послом США. Думаю, что все у нас получится. Уверен в этом", - сказал Додон.

Двусторонние отношения

Характеризуя отношения между Молдовой и Россией, дипломат, отметил, что "многое предстоит сделать вместе".

"Поводы для оптимизма есть. В прошедшем году товарооборот превысил полтора миллиарда долларов и продолжает расти. Россия – один из ключевых инвесторов в экономику Молдовы. В стране почти тысячи предприятий с российским капиталом", - сказал Васнецов.

Он напомнил об отмене пошлин на ввоз молдавских вин и сельхозпродукции.

"Эти результаты - во многом личная заслуга президента Игоря Додона, под руководством котором и при поддержке России Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Подобный решительный настрой в развитии сотрудничества на евразийском треке мы можем только приветствовать", - добавил Васнецов.

По его словам, российская сторона открыта к дальнейшей совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов, укреплению отношений.

Как отметил Додон, для Молдовы Россия всегда была очень близка.

"Для большинства граждан Молдовы Россия - это стратегический партнер. На всех этапах - это и несколько веков назад, это и период, когда мы были вместе в одном государстве, это и последние 27 лет нашей независимости. Мы всегда чувствовали плечо наших друзей из России", - сказал Додон.

Приднестровский вопрос

Важное направление для совместных усилий, как отметил Васнецов, заключается в работе по приднестровскому урегулированию.

"Россия с неизменной ответственностью подходит к выполнению своей роли гаранта и посредника, заинтересованного в стабильном развитии как право-, так и левобережья Днестра. Убеждены, совместная миротворческая операция с годами доказала свою успешность", - сказал он.

При этом, как отметил дипломат, российская сторона остается приверженной формату "5+2" и считает его эффективной площадкой для консультаций на всех уровнях переговорного процесса.

Благодарность соотечественникам

Хранителями русской культуры во всем мире, и Молдова здесь не исключение, выступают соотечественники, сказал Васнецов.

"Хочу отметить ваши усилия по защите русского языка, исторической памяти, традиций народов России, живой интерес к происходящему в нашей стране", - добавил посол.

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