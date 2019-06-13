Россотрудничество налаживает еще более крепкие связи с Приднестровьем

ТИРАСПОЛЬ, 13 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко состоялась презентация Контактного центра по взаимодействию с Россотрудничеством. Все гости отмечали, что официальное открытие центра очень символично совпало с праздником Дня России.

"Россия – стратегический партнер для Приднестровья. Открытие Контактного центра является отражением отношений региона и Российской Федерации. Он будет работать для студентов, для молодежи, для тех, кто связывает себя с Россией, учится и работает в рамках российского научного, образовательного, культурного пространства", - пояснил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил Давыдов напомнил о том, что организация действует в Приднестровье уже более десяти лет и осуществляет различные гуманитарные программы и проекты.

"До этого мы работали дистанционно. С сегодняшнего дня у нас появится место, куда смогут прийти приднестровцы и напрямую узнавать о реализуемых Россотрудничеством проектах и программах", - подчеркнул он.

Давыдов также конкретизировал, какого рода информацию получат приднестровцы при посещении Контактного центра. Любой пришедший сможет узнать о наборе абитуриентов в вузы РФ на бюджетные места, о возможностях повышения квалификации педагогов, а также о перспективах поездок приднестровской молодежи на крупные российские образовательные форумы.

"Мы постараемся быть полезными всей образовательной системе Приднестровья. Будем наращивать как можно больше проектов, чтобы охватить большее количество людей, чтобы наши проекты коснулись каждого жителя региона", - отметил глава Россотрудничества.

С Днем России и открытием центра от имени посла РФ в Молдове Олега Васнецова приднестровцев поздравил советник российского посольства Владимир Малышев. Он обратил внимание на неслучайность присутствия в названии центра слова контактный, поскольку Россию и Приднестровье действительно связывает много контактов и, по словам дипломата, впереди еще много планов по совместной работе.

"Мы проехали полгорода Тирасполя. Видели его оформление, транспорт, на котором весит очень много российских, приднестровских флагов. Я не знаю, в какой еще части мира, кроме России, такое можно увидеть, и это очень здорово и приятно", - поделился он впечатлениями от праздничного Тирасполя.

Контактный центр расположен в здании экономического факультета Приднестровского госуниверситета в центре города Тирасполь. Вход в него открыт для всех желающих.

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