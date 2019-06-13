В Налоговой службе рассказали, как уплатить налог на недвижимость со скидкой

Собственники жилья в Молдове обязаны уплатить налог на недвижимость: если опоздать - грозит наказание.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы напоминает, что до 1 июля налог на недвижимость можно оплатить с 15-процентной скидкой.

Скидка предоставляется в случае уплаты налога в полном объеме до 30 июня, однако учитывая, что этот день выпадает на выходной, последний срок уплаты налога со скидкой станет 1 июля.

В то же время, лица, которые не воспользуются скидкой, могут оплатить налог в обязательном порядке двумя равными частями до 15 августа и 15 октября.

Сделать это можно либо в банковских филиалах, либо в любых почтовых отделениях.

Лицам, которые не заплатят налог на недвижимость вовремя, придется платить пеню за каждый день просрочки в размер 0,0329% от суммы неоплаченного налога на недвижимость.

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