Жара атакует: в Молдове мобилизованы спасатели

На жаркий период в стране спасатели установят палатки медпомощи: стало известно, где специалисты будут оказывать помощь гражданам.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. В Молдову пришел летний зной: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы с 13 июня начинает установку палаток в помощь гражданам на время жары.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33..+34 градуса по Цельсию".

Реабилитационные пункты появятся в пяти секторах Кишинева, а также в Бельцах, Комрате и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе эти пункты разместят по следующим адресам:

на Ботанике, у магазина "1000 мелочей"; © REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;

на Рышкановке, близ рынка на улице М. Басараб;

на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;

на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.

В этих пунктах люди смогут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости измерят гражданам давление и окажут другую медицинскую помощь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK