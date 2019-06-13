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Палатка

Жара атакует: в Молдове мобилизованы спасатели

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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На жаркий период в стране спасатели установят палатки медпомощи: стало известно, где специалисты будут оказывать помощь гражданам.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. В Молдову пришел летний зной: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы с 13 июня начинает установку палаток в помощь гражданам на время жары.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33..+34 градуса по Цельсию".

Реабилитационные пункты появятся в пяти секторах Кишинева, а также в Бельцах, Комрате и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе эти пункты разместят по следующим адресам:

В этих пунктах люди смогут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости измерят гражданам давление и окажут другую медицинскую помощь.

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