Жара атакует: в Молдове мобилизованы спасатели

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. В Молдову пришел летний зной: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы с 13 июня начинает установку палаток в помощь гражданам на время жары.
Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33..+34 градуса по Цельсию".
Реабилитационные пункты появятся в пяти секторах Кишинева, а также в Бельцах, Комрате и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.
В Кишиневе эти пункты разместят по следующим адресам:
- на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";© REUTERS / Handout
- в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;
- на Рышкановке, близ рынка на улице М. Басараб;
- на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;
- на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.
В этих пунктах люди смогут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости измерят гражданам давление и окажут другую медицинскую помощь.
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