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Палатка

Спасение от зноя: в нескольких городах установили спецпалатки - видео

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы опубликовал кадры установки палаток, в которых можно спастись от летнего пекла.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Спасатели в четверг установили девять палаток, в которых граждане смогут получить воду и измерить давление. Такие меры приняли в связи с тем, что в Молдове установилась очень жаркая погода.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33..+34 градуса по Цельсию".

Реабилитационные пункты уже есть в пяти секторах Кишинева, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах и Комрате. Еще предстоит установить такие же палатки в Бельцах и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:

В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости окажут медицинскую помощь.

  • Палатка
    Палатка
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • МЧС
    МЧС
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • Палатка
    Палатка
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • Палатка
    Палатка
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
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© Sputnik / Мирослав Ротарь
Палатка

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