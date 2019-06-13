Спасение от зноя: в нескольких городах установили спецпалатки - видео

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Спасатели в четверг установили девять палаток, в которых граждане смогут получить воду и измерить давление. Такие меры приняли в связи с тем, что в Молдове установилась очень жаркая погода.
Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33..+34 градуса по Цельсию".
Реабилитационные пункты уже есть в пяти секторах Кишинева, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах и Комрате. Еще предстоит установить такие же палатки в Бельцах и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.
В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:
- на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";© REUTERS / Handout
- в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;
- на Рышкановке, близ рынка на улице М. Басараб;
- на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;
- на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.
В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости окажут медицинскую помощь.
- Палатка© Sputnik / Мирослав Ротарь
- МЧС© Sputnik / Мирослав Ротарь
- Палатка© Sputnik / Мирослав Ротарь
- Палатка© Sputnik / Мирослав Ротарь
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