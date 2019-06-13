Мэрия выдвинула ультиматум: сроки сноса сгоревшего склада назвать за 2 дня

Если владелец объекта не назовет сроки сноса, то примэрия применит административный ресурс, чтобы открыть улицу, по которой пролегали три маршрута общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. В течение двух дней владелец склада на Чеканах, верхние этажи которого сгорели при пожаре еще осенью 2016 года, должен сообщить примэрии сроки сноса. Об этом в четверг сообщил и.о. примара столицы Руслан Кодряну на своей странице в соцсети Facebook.

Градоначальник 13 июня провел встречу с экономическим агентом, которому принадлежит здание на улице Узинелор, 9, и чиновниками местной администрации по вопросу жалоб горожан, связанных с тем, что дорога рядом со складом закрыта уже более двух с половиной лет.

"Передал экономическому агенту недовольство, которое ежедневно высказывают граждане. В течение двух дней мы должны получить сроки сноса. В противном случае будем использовать административный ресурс, чтобы открыть улицу, по которой пролегали три маршрута общественного транспорта и проезжали тысячи автомобилей", - заключил Кодряну.

Прошло больше двух с половиной лет после крупного пожара, который произошел на одном из складов Кишинева и унес жизнь двух человек. Sputnik напоминает хронологию тех страшных событий.

Дело в суде

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выдвинуливозникновения возгорания: короткое замыкание в электросети, нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, нарушение правил использования бытовой техники и невнимательность при необходимости открытого огня для выполнения тех или иных работ.

Сразу после возбуждения уголовного дела назначили экспертизу для установления материального ущерба, нанесенного экономическим агентам.

Перекрытая улица

Сразу после ЧП прилегающую к погоревшему складу часть улицы Подул-ыналт перекрыли — до сих пор движение транспорта там ограничено — с обеих сторон этого участка висят соответствующие дорожные знаки. На определенном этапе работ по периметру сгоревшего здания были установлены защитные ограждения, еще в 2018 году их демонтировали.

Как за прошедшее время изменилось здание сгоревшего склада — смотрите в фоторафиях Sputnik.

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 7 © Sputnik / Nicu Goncear Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе

Еще осенью прошлого года в примэрии состоялось заседание в присутствии сотрудников управления транспорта, претуры и других экспертов. На этой встрече выяснилось, что демонтаж верхних этажей практически завершен, но с торца здания еще не до конца сняли панели, которые могут представлять опасность для проезда транспортных средств.Сгоревший склад расположен в промзоне Кишинева. Близ него находятся также и другие продуктовые базы — туда регулярно приезжают грузовики за товарами. За покупками приходят и жители столицы — в основном пенсионеры. Рядом со складом расположены и небольшие продуктовые ларьки.

Источник в местной администрации рассказывал, что "район перегружен транспортом, в том числе, крупногабаритным, а это значит, что есть вибрация. "Никто не знает, как поведут себя при этом данные панели – упадут они или не упадут. Никто не хочет брать на себя такую ответственность. По итогам этого заседания направлено письмо владельцу здания, чтобы провести экспертизу - представляет опасность или нет", - отметил собеседник.

Вспомнить все

Возгорание произошло утром 11 ноября 2016 года в складе, который расположен на улице Узинелор, 9 (Заводская, 9). Пожар зарегистрировали на четвертом этаже, но затем огонь быстро перешел и на помещения пятого этажа. Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания. Возгорание на складе удалось локализовать спустя сутки, то есть в субботу в 13.35, а полностью его потушили в 17.02. После происшествия было принято решение о сносе верхних этажей здания, полностью сгоревших в результате пожара.

Жертвы пожара

При исполнении профессионального долга во время тушения огня на складском помещении— 28-летний Иван Нагайлык, который первым вошел в горящее здание. Молодого человека пытались найти в течение часа и в итоге смогли эвакуировать через окно.

Но медикам, проводившим реанимационные действия, спасти молодого человека не удалось. Старшего сержанта, 28-летнего пожарного Ивана Нагайлыка, погибшего при тушении склада, посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова. У него остались две маленькие дочери.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пожар на Чеканах

После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Работы по ликвидации пламени продолжались и ночью. Неравнодушные кишиневцы привозили спасателям горячий чай и еду. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание. В этот же день к спасателям обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей без вести. Затем ее тело нашли внутри сгоревшего помещения.

Адское пламя: при тушении пожара в Кишиневе погиб спасатель>>>

Во время тушения пожара пострадали восемь сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, но приняла решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пожар на Чеканах

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