Мэрия выдвинула ультиматум: сроки сноса сгоревшего склада назвать за 2 дня

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. В течение двух дней владелец склада на Чеканах, верхние этажи которого сгорели при пожаре еще осенью 2016 года, должен сообщить примэрии сроки сноса. Об этом в четверг сообщил и.о. примара столицы Руслан Кодряну на своей странице в соцсети Facebook.
Градоначальник 13 июня провел встречу с экономическим агентом, которому принадлежит здание на улице Узинелор, 9, и чиновниками местной администрации по вопросу жалоб горожан, связанных с тем, что дорога рядом со складом закрыта уже более двух с половиной лет.
"Передал экономическому агенту недовольство, которое ежедневно высказывают граждане. В течение двух дней мы должны получить сроки сноса. В противном случае будем использовать административный ресурс, чтобы открыть улицу, по которой пролегали три маршрута общественного транспорта и проезжали тысячи автомобилей", - заключил Кодряну.
Прошло больше двух с половиной лет после крупного пожара, который произошел на одном из складов Кишинева и унес жизнь двух человек. Sputnik напоминает хронологию тех страшных событий.
Дело в суде
Сразу после возбуждения уголовного дела назначили экспертизу для установления материального ущерба, нанесенного экономическим агентам.
Перекрытая улица
Сразу после ЧП прилегающую к погоревшему складу часть улицы Подул-ыналт перекрыли — до сих пор движение транспорта там ограничено — с обеих сторон этого участка висят соответствующие дорожные знаки. На определенном этапе работ по периметру сгоревшего здания были установлены защитные ограждения, еще в 2018 году их демонтировали.
Как за прошедшее время изменилось здание сгоревшего склада — смотрите в фоторафиях Sputnik.
- Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе© Sputnik / Nicu Goncear
- Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе© Sputnik / Nicu Goncear
- Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе© Sputnik / Nicu Goncear
- Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе© Sputnik / Nicu Goncear
- Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе© Sputnik / Nicu Goncear
- Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе© Sputnik / Nicu Goncear
- Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе© Sputnik / Nicu Goncear
Еще осенью прошлого года в примэрии состоялось заседание в присутствии сотрудников управления транспорта, претуры и других экспертов. На этой встрече выяснилось, что демонтаж верхних этажей практически завершен, но с торца здания еще не до конца сняли панели, которые могут представлять опасность для проезда транспортных средств.Сгоревший склад расположен в промзоне Кишинева. Близ него находятся также и другие продуктовые базы — туда регулярно приезжают грузовики за товарами. За покупками приходят и жители столицы — в основном пенсионеры. Рядом со складом расположены и небольшие продуктовые ларьки.
Источник в местной администрации рассказывал, что "район перегружен транспортом, в том числе, крупногабаритным, а это значит, что есть вибрация. "Никто не знает, как поведут себя при этом данные панели – упадут они или не упадут. Никто не хочет брать на себя такую ответственность. По итогам этого заседания направлено письмо владельцу здания, чтобы провести экспертизу - представляет опасность или нет", - отметил собеседник.
Вспомнить все
Возгорание произошло утром 11 ноября 2016 года в складе, который расположен на улице Узинелор, 9 (Заводская, 9). Пожар зарегистрировали на четвертом этаже, но затем огонь быстро перешел и на помещения пятого этажа. Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания. Возгорание на складе удалось локализовать спустя сутки, то есть в субботу в 13.35, а полностью его потушили в 17.02. После происшествия было принято решение о сносе верхних этажей здания, полностью сгоревших в результате пожара.
Жертвы пожара
Но медикам, проводившим реанимационные действия, спасти молодого человека не удалось. Старшего сержанта, 28-летнего пожарного Ивана Нагайлыка, погибшего при тушении склада, посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова. У него остались две маленькие дочери.
После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Работы по ликвидации пламени продолжались и ночью. Неравнодушные кишиневцы привозили спасателям горячий чай и еду. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание. В этот же день к спасателям обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей без вести. Затем ее тело нашли внутри сгоревшего помещения.
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Во время тушения пожара пострадали восемь сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, но приняла решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.
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