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Троллейбус

Общественный транспорт в центре Кишинева меняет маршруты в конце недели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Представлены новые маршруты общественного транспорта в Кишиневе на период, когда центр города будет перекрыт.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. С пятницы в центре молдавской столицы ограничено движение транспорта в связи с работами по восстановлению инженерных коммуникаций. Из-за этого изменятся маршруты пяти видов общественного транспорта, сообщили в примэрии Кишинева. 

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Ограничения действуют до 5 утра 17 июня на улице Чуфля (участок между бульваром Штефана чел Маре и улицей Букурешть). Так как работы будут проводиться поэтапно, транспорт перенаправят по-разному.

Как поедут автобусы и троллейбусы 14-15 июня

Троллейбус №22 с бульвара Дачия свернет на улицу Букурешть, затем поедет по улицам А.Щусева, М.Витязул, Колумна, А.Коандэ, И.Крянгэ и далее по привычному пути.

Троллейбус №34 и автобус №46 с бульвара Штефана чел Маре свернут на улицу Чуфля, затем поедут по Букурешть, Измаильской, бульвару Штефана чел Маре и следом по привычному пути.

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Автобус №5 с бульвара Дачия свернет на улицу Букурешть, затем поедет по Измаильской, бульвару Штефана чел Маре и следом по привычному пути. 

Новый внешний вид троллейбуса, который едет в аэропорт
© Photo: Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Троллейбус, который едет в аэропорт, теперь можно узнать издалека - фото

Изменения в маршрутах 16-17 июня

Троллейбусы №2 и 22, а также автобус №5 с бульвара Штефана чел Маре поедут по улицам Тигина, Букурешть, бульвару Дачия и дальше по обычному маршруту.

Троллейбус №34 с бульвара Штефана чел Маре проследует по улицам Тигина, Букурешть, Чуфля, бульвару Штефана чел Маре и следом по привычному пути.

Автобус №46 с бульвара Штефана чел Маре поедет улицам Тигина, Букурешть, Чуфля и дальше по обычному маршруту

Дорожные работы будут вестись и в другом секторе города – на Рышкановке. С 14 по 17 июня из-за проведения работ по укладке канализационной системы транспорт не сможет ездить по улице Студенческой на участке между Московским проспектом и улицей Флорилор.

Чтобы избежать пробок, водителей просят следовать дорожным указателям.

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