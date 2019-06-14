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Киоск

Кодряну рассказал, что портит внешний вид Кишинева

© Photo: Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
Общество
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В течение 12 месяцев власти Кишинева эвакуировали с главных улиц 155 неавторизированных металлических гаражей и 473 киоска.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Сотни киосков, ларьков и гаражей власти молдавской столицы убрали с основных улиц Кишинева в течение года. Об этом и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну написал в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Киоски и гаражи – две вещи, которые портят внешний вид города. За год исполнения обязанностей мэра удалось эвакуировать с главных улиц 155 неавторизированных металлических гаражей и 473 киоска", - написал Кодряну.

Исполняющий обязанности градоначальника назвал это хорошим результатом, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжится.

Летом 2018 года в местной администрации начали работы по эвакуации установленных с нарушениями киосков и ларьков.

Убирают или перемещают точки стационарной и передвижной торговли поэтапно в соответствии с утвержденным планом.  

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