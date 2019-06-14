Жара в Молдове: тысячи человек обратились за помощью спасателей

Специальные палатки спасателей для помощи гражданам установлены в связи с тем, что температура воздуха в тени превышает +30 градусов по Цельсию.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Почти 2,5 тысячи человек обратились в течение дня за помощью в палатки, установленные спасателями в связи с жарой. Об этом сообщили в пятницу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"По информации ГИЧС, 13 июня 2372 человека получили помощь в палатках, установленных спасателями", - говорится в сообщении.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33..+34 градуса по Цельсию".

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Реабилитационные пункты уже есть в пяти секторах Кишинева, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах и Комрате. Еще предстоит установить такие же палатки в Бельцах и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:

на Ботанике, у магазина "1000 мелочей"; © REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;

на Рышкановке, близ рынка на улице М. Басараб;

на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;

на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.

В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости окажут медицинскую помощь.

"Спасатели призывают людей не находиться под палящим солнцем в дневные часы, не купаться в неавторизированных местах и в водоемах, где нет спасательных станций. Пожарные предупреждают также и о риске использования открытого огня", - говорится в сообщении ведомства.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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