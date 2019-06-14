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Пожарные в Кишиневе спасли замурованных в подвале котят - видео

CC0 / Pixabay / petkation
Общество
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Несколько дней без еды и воды провели животные в подвале, откуда не могли выбраться самостоятельно.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Молдавские спасатели вызволили из подвала пятерых котят, которые самостоятельно не могли выбраться оттуда в течение нескольких дней.

Необычный выезд пришлось совершить после звонка жителей многоэтажного дома на бульваре Траян, 14/4.

"На место происшествия прибыл экипаж спасателей, которым в течение 10 минут удалось вызволить животных. Котята несколько дней были без еды и воды. Местные жители услышали шум и вызвали спасателей", - рассказали в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что о вызволенных из беды животных теперь будут заботиться жильцы дома.

Только в 2019 году молдавские спасатели помогли животным в 150 чрезвычайных ситуациях.

Чаще всего речь идет о кошках и собаках. Нередко их спасают из горящих помещений.

Но бывают и более необычные эпизоды. Например, летом 2018 года в Кишиневе в канализационный люк на глубину 3,5 метра провалился теленок. Его вызволяли сразу два экипажа спасателей. Трехсоткилограммового теленка извлекли с помощью тросов живым и невредимым.

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