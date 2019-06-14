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Кража.

Лето - жаркая пора для "домушников": как они орудуют в Кишиневе - видео

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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Пока многие граждане Молдовы отсчитывают дни до отпуска и предвкушают отдых на морском побережье или в деревне, воры не дремлют и выносят из квартир все, что плохо лежит.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Домушники ловко используют время, когда хозяев нет дома, чтобы быстро вынести все, что нажито непосильным трудом. В Кишиневе задержали 20-летнего уроженца Теленештского района, подозреваемого в серии квартирных краж на протяжении 2018-2019 годов. 

По данным следствия, всего за полтора года молодой человек совершил четыре квартирные кражи в пригородах Гратиешты и Ставчены. Молодой человек не гнушался ничем, брал не только ценности и деньги, но и предметы мелкой бытовой техники и даже сувениры, которые нравились ему.

Общая сумма материального ущерба, нанесенного владельцам обворованных домов, составляет 72 тысячи леев. Следователи утверждают, в одном из случаев молодой человек проник в чужой дом через окно, удостоверившись, что хозяева крепко спят, и под покровом ночи вынес все самое ценное.

Сейчас ловкий домушник, уже признавший свою вину в Инспекторате полиции сектора Рышкановка, находится под 72-дневным арестом. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере от 23, 5 до 67,5 тысячи леев, либо до 4 лет тюремного заключения. 

Мой дом - моя крепость

В связи с участившимися случаями квартирных краж в летнее время сотрудники полиции рекомендуют: 

  • не забывать закрывать дверь на все замки перед выходом из дома;
  • научите детей не рассказывать незнакомцам информацию о вещах и ценностях, которые есть у вас дома; 
  • не впускайте в дом людей, которые продают с рук средства бытовой химии, мелкую бытовую технику, косметику или украшения. Под предлогом реализации товара они могут усыпить бдительность хозяев и что-то украсть, либо присмотреть ценности, которые есть в доме, а потом, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынести все самое ценное; 
  • владельцам квартир, расположенных на первом и втором этажах, следует устанавливать железные решетки на окна, а также оснастить жилище системой сигнализации; 
  • на время долгого отъезда лучше попросить соседей вытаскивать почту из ящика, скопление корреспонденции - первый сигнал ворам, что жильцов давно нет дома; 
  • попросите соседей прибирать перед входной дверью хотя бы раз в неделю, скопление пыли - индикатор для вором о том, что на порог дома давно никто не ступал.

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Теги:
задержание, ограбление, кража, воры, домушники


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